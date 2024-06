No caigas en la trampa del “teléfono roto”: ¿cómo detectarla y qué hacer?

Un nuevo modelo de estafa ha empezado a viralizarse, se trata del “teléfono roto”, este fraude está siendo utilizado por delincuentes para intimidar a sus víctimas y extorsionarlas en la Ciudad de México (CDMX). A continuación, te explicamos en qué consiste esta engaño y qué acciones tomar si te encuentras en esta situación.

Mediante redes sociales, diversos usuarios han dado a conocer este método, donde los delincuentes crean una escena en la que simulan una caída y culpan a una persona cercana, exigiendo dinero como compensación. Esta técnica recuerda al “montachoques”, una estafa dirigida a conductores.

Los “montachoques” son grupos organizados que se dedican a extorsionar a conductores. Su táctica consiste en fingir un accidente de tráfico para que la víctima pague por los daños supuestamente causados.

En una tendencia preocupante similar, como si se tratara de una competencia por innovar en extorsiones ilícitas, usuarios en redes sociales alertan sobre grupos que estafan a sus víctimas fingiendo que han dañado sus teléfonos móviles.

Así están estafado en las calles CDMX, te cuento mi experiencia para que no te pase a ti…. 🚨

Aunque este actuar ya era conocido en la web, el tiktoker @kain_arrieta07, relató el modus operandi de estos ladrones. De acuerdo con el influencer, los delincuentes chocan intencionalmente con las personas, dejando caer su teléfono. Al recoger el dispositivo, muestran una pantalla rota y acusan del daño, exigiendo dinero para la reparación.

Los estafadores usan amenazas y persisten en que la víctima debe pagar por el supuesto perjuicio. En algunos casos, otros cómplices se acercan para intimidar aún más a la víctima, quien, sintiéndose presionada, acaba entregando dinero para evitar más conflictos.

“Estaba caminando por la calle cuando alguien me empujó y luego fingió que se le cayó su teléfono. Me acusó de romperlo y exigió que le pagara. Varias personas se acercaron para intimidarme, pero me negué a pagar. Finalmente, pedí ayuda a un policía cercano y el estafador se fue.”

@kain_arrieta, usuario de TikTok