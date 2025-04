Pinchazos en el Metro afectan a mujeres y hombres; te decimos síntomas y qué hacer

GENERANDO AUDIO...

Hay, al menos, 9 denuncias de pinchazos. Foto: Cuartoscuro/Getty Images

Tras las denuncias en redes sociales sobre pinchazos para, presuntamente, sedar a personas en transportes masivos de la Ciudad de México (CDMX) como el Metro y el Metrobús, en internet, autoridades y organizaciones de apoyo indican qué hacer si estás ante esta situación.

Ante los rumores de que estos ataque se harían, al parecer, con agujas para administrar insulina, consultamos a especialistas para saber si podrían traspasar la ropa, así como las sustancias que se podrían administrar.

¿Cómo surgieron las denuncias por pinchazos en el Metro y Metrobús en CDMX?

Luego de que la red nacional de apoyo a mujeres No es una, somos todas A.C. compartiera en redes sociales el caso de una joven que sintió un pinchazo en la espalda al abordar un vagón del Metro y después comenzó a sentirse adormilada, usuarios en internet han lanzado alertas por un posible “modus operandi” delictivo.

No es una somos todas A.C. confirmó a Unotv.com que no ha sido el único caso que han acompañado

“Sí, tenemos otro caso. Ocurrió el 6 de abril, también en el Metro de la CDMX. A esa víctima también la acompañamos en todo el proceso legal y psicológico. Ella sí terminó hospitalizada por los efectos del sedante que le inyectaron”.

De los casos que han asistido, No es una somos todas A.C. explicó que han establecido un vínculo directo con el equipo de Reacción Violeta de la alcaldía Cuauhtémoc. Las víctimas estarían recibiendo asesoría jurídica en su proceso penal y acompañamiento psicológico: “Nosotras también las acompañamos todo el tiempo. No están solas”.

Síntomas de víctimas de pinchazos en el Metro

De acuerdo con No es una somos todas A.C., las víctimas presentan síntomas claros después de haber sufrido esta experiencia:

Estrés postraumático

Ansiedad

Náuseas

Mucha sed

Sueño extremo

Cansancio

Lagunas de memoria

“Muchas nos dicen que no recuerdan casi nada de lo que pasó después del piquete. Es grave y no se está atendiendo como se debe”. No es una somos todas A.C.

No es el único caso donde se ha denunciado algún pinchazo en el cuerpo en el Metro y Metrobús

En un comunicado conjunto, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmaron un aumento en las denuncias por pinchazos en el Metro y Metrobús, con al menos nueve casos registrados. No obstante, descartaron que exista riesgo de secuestro.

“Derivado de las investigaciones, se pudo concluir que en ninguno de los casos denunciados ha habido riesgo de secuestro”. FGJ Y SSC de la CDMX

Sin embargo, No es una somos todas A.C. comentó a Unotv.com que no hay coincidencias y existe un modus operandi:

“Si no hubiera riesgo de secuestro, ¿por qué las están sedando? ¿Por qué hay personas que se les acercan justo después del piquete como si supieran lo que está pasando? Eso no es coincidencia. Hay patrones, hay modus operandi, y hay complicidad. Decir que no pasa nada’ es negar lo evidente”.

Hombres no están a salvo de pinchazos en transporte de CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continúa la investigación acerca de las nueve denuncias recibidas entre el 14 de marzo y el 19 de abril de 2025, de siete mujeres y dos hombres de entre 16 y 44 años de edad, quienes manifestaron haber sido pinchados en el cuerpo mientras se trasladaban en el Metro o Metrobús.

Lo anterior pone de manifiesto que los hombres no están a salvo de sufrir esta experiencia y deben estar alertas, igual que las mujeres.

¿Se hallaron sustancias toxicológicas en los denunciantes de pinchazos?

La Fiscalía de CDMX informó que las nueve personas denunciantes, quienes se encuentran fuera de peligro, recibieron atención médica oportuna y se les practicaron estudios toxicológicos para identificar sustancias que pudieran haberles sido administradas, sin que, hasta el momento, se haya obtenido un resultado positivo en alguno de los casos.

Posteriormente, la fiscal general Bertha Alcalde Luján indicó que las denuncias recibidas reportan síntomas como mareo y somnolencia, pero no existe evidencia de secuestros o agresiones sexuales. En sólo dos casos se ha documentado el robo de objetos personales.

¿Con qué tipo de aguja estarían pinchando a las personas en el transporte de la CDMX?

Ante el rumor de que las agujas usadas en los piquetes serían del tipo empleado para aplicar insulina, Mirelle Servín Guzmán, maestra en Gestión de Salud del IMSS Bienestar, explicó a Unotv.com que este tipo de aguja permite mayor control, ya que es más corta y fácil de manejar.

“Todo el bisel de todas las agujas es muy filoso y puede pasar la ropa, así, sin problema…usarían la de insulina porque es mucho más corta y no entra tan profundo, si tú pones una que es más larga, pues obviamente sería mucho más difícil controlar hasta donde querrías picar, porque no se detendría, te llega hasta el hueso”. Mirelle Servín Guzmán, maestra en Gestión de Salud del IMSS Bienestar.

¿Alguna sustancia puede causar los síntomas que refieren las víctimas de pinchazos?

En cuanto a las sustancias que podrían causar los síntomas que refieren las víctimas de pinchazos en el transporte, la anestesióloga Daniela Montoya Chaires cometó para Unotv.com que podrían ser muchas, como fentanilo, propofol o ketamina, que se utilizan en anestesias para procedimientos médicos. Las dosis podrían ser muy pequeñas, pero aclaró que sí pueden causar, en menos de un minuto, somnolencia o que la víctima se duerma.

Como ejemplo, Montoya Chaires explicó que el propofol actuaría en 30 segundos y dejaría inconsciente a la víctima, mientras que el fentanilo de uso médico sería un poco más lento.

¿Qué protocolo médico se sigue si se detecta que tengo un pinchazo?

Mirelle Servín Guzmán, maestra en Gestión de Salud del IMSS Bienestar, comentó a Unotv.com que, cuando en general tienes un pinchazo, en el hospital se recibe tratamiento post exposición y a los pacientes se les hace un perfil viral para ver que no contraigan enfermedades como VIH o hepatitis.

Lo ideal, resalta, sería hacer un seguimiento, por ejemplo, pruebas de laboratorio al mes, a los dos y tres meses para VIH. Además del examen toxicológico para confirmar que no se trata de una droga.

¿Cuál es el protocolo del Metro ante estos casos?

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el Metro de la CDMX informó que cuenta con un protocolo de atención en caso de riesgo durante el traslado, lo que aplica para los presuntos casos de pinchazos.

“Si una persona dentro de un vagón observa algo inusual o siente un pinchazo o pellizco en la piel, se recomienda jalar la palanca de emergencia. Si en cambio la persona se encuentra dentro de la estación, puede acercarse al personal de seguridad o del Metro o Metrobús para solicitar ayuda”.

Acotó que el personal del Metro está capacitado para evaluar las condiciones físicas de las personas usuarias y salvaguardarlas hasta que un familiar pueda acudir por ellas.

En caso de requerir atención médica, serán trasladadas de inmediato a un hospital.

Si fuera necesario, el organismo también brindará atención psicológica y apoyo jurídico a las personas usuarias afectadas que deseen levantar una denuncia. Fiscalía de CDMX.

Sheinbaum refiere que se instalarán más cámaras de vigilancia, en especial en el Metro

Durante la Mañanera del Pueblo del jueves 24 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre los presuntos pinchazos a personas en el transporte público de la CDMX. En respuesta, destacó que Clara Brugada, jefa de Gobierno, tiene un programa para incrementar el número de cámaras de videovigilancia en la ciudad y precisó que “Clara quiere triplicar el número de cámaras, especialmente en el Metro”, con el objetivo de detectar posibles hechos delictivos.

¿Qué debes hacer si sientes un pinchazo en el Metro o Metrobús y luego te da sueño o mareo?

La red de ayuda No es una somos todas A.C. confirmó que, “si alguien fue sedada, lo primero es que no se quede sola y no se duerma. Debe acudir de inmediato a un hospital para ser atendida por personal médico. Y después, denunciar. Entre más pronto, mejor”.

Acudir de inmediato con el personal de Policía

Informar que posiblemente has sido drogado

Llamar o escribir a alguien de confianza

Pedir atención médica

Exigir que sea tomada la denuncia

¿Cómo evitar esta experiencia?

No distraerse cuando se ingrese a los vagones del Metro o unidades del Metrobús

En caso de sentir un piquete o roce intencional raro, salir del vagón

Si se tienen síntomas como mareo, vómito o sueño, buscar ayuda oficial inmediata

Compartir la ubicación en tiempo real de donde te encuentres

Joven que hizo viral el caso, recomienda no confiar en personas que se acercan de inmediato a ayudar

Un pinchazo en el Metro de CDMX

Una joven relató su experiencia en el Metro ocurrida el pasado 5 de abril, alrededor de las 14:00 horas, con el objetivo de prevenir a otros usuarios. Contó que, tras subir a un vagón, sintió un pinchazo en la espalda. Poco después, una mujer se le acercó para preguntarle si se sentía mal y, aparentemente, ofrecerle ayuda.

La joven respondió que estaba mareada y la mujer le sugirió que se sentara. Sin embargo, decidió bajarse en la estación Ermita, aunque notó que la mujer también descendió.

En un video, explicó que al seguir sintiéndose mal, llamó a sus familiares, quienes le pidieron buscar a un policía y no colgar la llamada.

Los policías de seguridad del Metro comenzaron a tomar sus datos mientras la joven vomitaba y se sentía cada vez más mareada. Debido a su estado, fue llevada con el jefe de estación, donde fue revisada. Después de eso, la joven ya no recuerda lo que ocurrió.

“Que tengan mucho cuidado y que no se confíen de la gente que les ayuda…”. Joven víctima de presunto pinchazo en la espalda al subir a un vagón del Metro.

Casos recientes

El periodista Antonio Nieto dio a conocer el caso de una joven de 15 años, quién habría sido seguida por una mujer y pinchada con algo en la estación Bellas Artes del Metro, para posteriormente desmayarse.

Asimismo, en la cuenta de X de la periodista Pamela Cerdeira, otra usuaria relató que la drogaron en la Línea 2:

“Alguien me pegó en la espalda y pensé que era por qué había mucha gente… me empezó a arder el piquete y tenía sangre, me temblaban las piernas y empecé a sudar mucho. Llegando a casa vomité y me llevaron al hospital, una policía me dijo: ‘Es la nueva modalidad que tienen para robar’, me atendieron y me dijeron que, en efecto, me drogaron.”

