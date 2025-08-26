Alerta Roja en Cuajimalpa por lluvias fuertes la madrugada del 26 de agosto
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se activó la Alerta Roja en la alcaldía Cuajimalpa, debido a la persistencia de lluvias fuertes pronosticadas para la madrugada del martes 26 de agosto de 2025. Asimismo, se actualizó la Alerta Naranja y la Alerta Amarilla en diversas demarcaciones de la Ciudad de México, por lo que autoridades piden a la población extremar precauciones.
Alcaldías con alertas activas
- Alerta Roja : Cuajimalpa
- Alerta Naranja: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco
- Alerta Amarilla: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza
Recomendaciones de protección civil
• Evite cruzar corrientes de agua o zonas encharcadas.
• No tire basura en la calle ni en coladeras para prevenir inundaciones.
• Maneje con precaución: disminuya la velocidad y encienda luces.
• Retire objetos de azoteas y asegure estructuras ligeras.
• Reporte emergencias al 911
Qué significa cada color de alerta
El sistema de la SGIRPC establece niveles según la intensidad de la lluvia:
- Amarillo: riesgo bajo a moderado de encharcamientos.
- Naranja: riesgo alto de inundaciones en vialidades y caída de ramas.
- Rojo: riesgo muy alto de deslaves, anegamientos y afectaciones graves.
Autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar salir innecesariamente durante las horas de mayor precipitación.
Durante agosto se han registrado varios episodios de triple alerta en la CDMX, con intensidades que han requerido activaciones en distintas alcaldías y afectaciones en vialidades. Cuajimalpa ha encabezado en diversas jornadas las zonas con mayor acumulación, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones en áreas de pendiente y barrancas