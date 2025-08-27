FOTO: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Roja por lluvias fuertes con posible caída de granizo en Tlalpan para la noche de este martes 26 de agosto de 2025. Además, se mantiene Alerta Naranja y se actualiza Alerta Amarilla para otras demarcaciones de la Ciudad de México, ante la persistencia de precipitaciones intensas.

¿Qué alcaldías están en Alerta Roja, Naranja y Amarilla?

Alerta Roja: Tlalpan (vigente durante la noche; autoridades prevén efectos hasta cercanas a la medianoche).

Alerta Naranja: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Alerta Amarilla: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

Principales riesgos asociados

• Encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes sobre avenidas y pasos a desnivel. • Caída de ramas o lonas por viento asociado a tormentas.

Recomendaciones de Protección Civil

• Evita cruzar calles o vialidades con encharcamientos; utiliza puentes peatonales y banquetas. No te refugies bajo árboles. Resguarda a niñas, niños, personas mayores y con discapacidad. Si conduces, disminuye la velocidad y enciende luces. Reporta emergencias al 911.

Semana con precipitaciones intensas en la capital

Durante los últimos días, la SGIRPC ha emitido alertas simultáneas (Roja, Naranja y Amarilla) por la persistencia de tormentas vespertinas y nocturnas en la CDMX, con acumulados que han provocado afectaciones viales y anegamientos. La última Alerta Roja fue para la madrugada del martes en Cuajimalpa

Te recomendamos: