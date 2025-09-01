Activan Alerta Roja en CDMX por intensas lluvias y caída de granizo

GENERANDO AUDIO...

Activan Alerta Roja por lluvias y granizo en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025 por la persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo en la Ciudad de México.

La medida aplica en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Magdalena Contreras

Ajustes en el transporte por la lluvia

El Metro de la CDMX informó que aplicó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4 y B, lo que significa que los trenes avanzan más lento de lo habitual para garantizar un trayecto seguro.

En tanto, el Metrobús CDMX reportó retrasos en la Línea 1 debido a la presencia de precipitación pluvial en distintos puntos del recorrido.

La aerolínea Viva Aerobus informó que, debido a la tormenta eléctrica registrada en la zona del AICM, sus operaciones podrían presentar demoras y afectaciones. La compañía recomendó a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto, extremar precauciones y verificar el estatus de sus vuelos a través de sus canales oficiales antes de salir de casa.

Se reportan encharcamientos

Además, se registró un encharcamiento en la avenida Revolución y la calle del Dr. Gálvez, en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, lo que afecta la circulación vehicular en la zona.

Recomendaciones por lluvias y granizo en CDMX

Las autoridades pidieron a la ciudadanía tomar precauciones para evitar accidentes durante la tarde y noche: