Activan Alerta Roja en CDMX por intensas lluvias y caída de granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025 por la persistencia de lluvias fuertes y caída de granizo en la Ciudad de México.
La medida aplica en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Magdalena Contreras
Ajustes en el transporte por la lluvia
El Metro de la CDMX informó que aplicó la marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4 y B, lo que significa que los trenes avanzan más lento de lo habitual para garantizar un trayecto seguro.
En tanto, el Metrobús CDMX reportó retrasos en la Línea 1 debido a la presencia de precipitación pluvial en distintos puntos del recorrido.
La aerolínea Viva Aerobus informó que, debido a la tormenta eléctrica registrada en la zona del AICM, sus operaciones podrían presentar demoras y afectaciones. La compañía recomendó a los pasajeros anticipar su llegada al aeropuerto, extremar precauciones y verificar el estatus de sus vuelos a través de sus canales oficiales antes de salir de casa.
Se reportan encharcamientos
Además, se registró un encharcamiento en la avenida Revolución y la calle del Dr. Gálvez, en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, lo que afecta la circulación vehicular en la zona.
Recomendaciones por lluvias y granizo en CDMX
Las autoridades pidieron a la ciudadanía tomar precauciones para evitar accidentes durante la tarde y noche:
- No tirar basura en calles ni coladeras para prevenir encharcamientos.
- Evitar transitar por zonas inundadas o con corrientes de agua.
- No subir a andamios, azoteas ni estructuras inestables.
- Conducir con precaución, mantener distancia entre vehículos y reducir la velocidad.
- Resguardar a mascotas y objetos que puedan volar por el viento.