¡Qué no te engañen! Alerta Semovi por permisos falsos para conducir motos sin placas

Aguas con que te quieran engañar y “cobrar por tramitarte” un permiso para que conduzcas tu moto sin placas. La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX), alertó sobre estos permisos falsos.

La Semovi explicó a los capitalinos que no se expiden permisos para poder conducir las motos sin placas o sin tarjeta de circulación. La dependencia aclaró que este documento “no existe” y, por lo tanto, se trata de una estafa.

No expedimos permisos para poder conducir sin placas y tarjeta de circulación, este documento NO EXISTE



¿Cómo es son los permisos falsos que dicen que te tramitan?

El permiso que los estafadores dicen que pueden tramitarte para que supuestamente circules sin placas, se trata de un papel falsificado que tiene los logotipos de la Semovi y del Gobierno de la CDMX, pero es falso.

Aparentemente, tiene estipulada una vigencia de 30 días, así como los datos de la moto en cuestión, un código QR en la esquina inferior izquierda que dice que es válido a nivel nacional y un código de barras en la esquina inferior derecha, pero se trata de una estafa.

Así que no caigas y no proporciones dinero o tus datos a quien o quienes te ofrezcan hacer este trámite de permisos falsos porque se trata de una estafa, ya que dicho permiso no existe.

La Semovi recordó que es necesario acudir a los módulos de Control Vehicular y Licencias a tramitar los documentos necesarios para poder circular en moto conforme a la ley.

