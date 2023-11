Reportan mala calidad del aire en CDMX y Edomex. ¿Qué se sabe del Hoy No Circula?

La calidad del aire en CDMX y Edomex es mala. Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Monitoreo Ambiental informó que la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) es mala, lo que representa un riesgo para la población.

Alertan por mala calidad del aire en CDMX y Edomex

En su último reporte, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) detalló que la calidad del aire es mala, por lo que pidieron no salir de casa ni realizar actividades al aire libre.

A las 16:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la mayor parte de la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de MALA a ACEPTABLE, el riesgo a la salud es de ALTO a MODERADO. En #Tlalpan y #Cuajimalpa es MUY MALA, el riesgo es MUY ALTO.

Al corte de las 16:00 horas, el riesgo de salud es de alto a moderado, cuya alerta fue emitida para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Asimismo, a fin de evitar problemas de salud, el SIMAT emitió una serie de recomendaciones, entre las que destacan las siguientes:

No realizar actividades al aire libre

Si se presentan síntomas respiratorios o cardiacos, es importante acudir al médico

No exponerse a los rayos del sol

En caso de ser necesario, usar el cubrebocas

¿Cómo es la calidad del aire en CDMX?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) detalló que, hasta el último corte, la calidad del aire en las alcaldías de la CDMX es:

Tlalpan: muy mala

Benito Juárez: mala

Azcapotzalco: mala

Coyoacán: mala

Cuajimalpa: muy mala

Gustavo A. Madero: mala

Cuauhtémoc: mala

Iztacalco: mala

Mila Alta: moderado

Magdalena Contreras: moderado

Venustiano Carranza: mala

Miguel Hidalgo: mala

Álvaro Obregón: Aceptable

Iztapalapa: buena

Tláhuac: aceptable

Xochimilco: moderado

¿Cómo es la calidad del aire en Edomex?

Según el reporte de las estaciones de monitoreo, la calidad del aire en los municipios principales del Estado de México (Edomex) es:

Atizapán: aceptable

Chalco: buena

Cuautitlán Izcalli: mala

Naucalpan: mala

Nezahualcóyotl: aceptable

Ecatepec: mala

Tlalnepantla: mala

Tultitlán: mala

Coacalco: mala

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX detalló que, en caso de no seguir las recomendaciones ante la calidad del aire, las personas son propensas a contraer lo siguiente:

Irritación ocular

Afecciones respiratorias

Ardor en garganta

Molestar de pulmones

Asma

Bronquitis

Hipertensión

Infartos

¿Cómo funcionará el programa Hoy No Circula el martes 21 de noviembre?

Hasta las 19:00 horas de este lunes, la mala calidad del aire no ha ameritado que se active alguna fase de Contingencia Ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula para el martes, 21 de noviembre, opera de manera regular. Es decir: no podrán circular los autos con engomado rosa, hologramas 1, 2, foráneos y cuyo último dígito de placa sea 7 y 8.

Esto, en un horario de 5:00 a 22:00 horas