Alertan por restos humanos en Tepito, pero era una máscara de plástico

En Tepito reportaron restos humanos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el famoso barrio bravo de Tepito, en Ciudad de México (CDMX), vecinos reportaron el presunto hallazgo de restos humanos. Al llamado arribaron uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y localizaron una cabeza humana, pero de plástico.

¿Restos humanos en Tepito?

Los uniformados llegaron a un basurero localizado en la calle Tenochtitlán, “se percataron que se trataba de una máscara de plástico que simulaba una cabeza humana”, indicó la SSC.

“Personal de la SSC acudió a un basurero localizado en la calle #Tenochtitlán y la avenida Canal del Norte, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc debido al reporte de una persona sin vida, sin embargo, al llegar y verificar el lugar, se percataron que se trataba de una máscara de plástico que simulaba una cabeza humana, por lo que fue retirada de la zona”, señaló la SSC-CDMX en un comunicado.

Recordemos que Tepito es una zona de comercio y en ocasiones se tiran diversos objetos como la cabeza de un maniquí, pues, por la época comienzan las fiestas de disfraces.

Pese al abrupto, la Morelos es una colonia en donde se tienen altos índices delictivos, pues, la Unión Tepito sigue en disputa contra la Anti-Unión en una cruenta batalla por el control de la venta de droga, extorsiones y demás ilícitos.

