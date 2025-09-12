Ali Yael, otro estudiante que lucha por su vida tras explosión de pipa en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Explosión de pipa en Iztapalapa dejó a Ali Yael en estado grave. Foto: Cuartoscuro

El estudiante Ali Yael Ramírez Arana, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se encuentra hospitalizado en estado grave luego de la explosión de una pipa en Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia.

Traslado de Ali Yael Ramírez Arana al INR

Tras la explosión, de acuerdo con autoridades de Protección Civil de Benito Juárez, la ambulancia 360 de la corporación trasladó a Ali Yael al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicado en Xochimilco.

Los reportes médicos más recientes del 12 de septiembre señalan que el estudiante presenta quemaduras en el 80% de su superficie corporal y permanece en estado crítico.

Identidad difundida en redes sociales

Luego de la emergencia, la identidad de Ali Yael Ramírez Arana fue difundida en redes sociales. En publicaciones se compartió tanto su nombre como el hospital al que fue llevado para que familiares pudieran localizarlo.

Su abuela, María Silvia Beltrán, relató que la familia se enteró del estado del joven a través de videos y mensajes en internet: “Nos dimos cuenta por las redes sociales y lo ubicamos en un video”. Añadió que, antes de hallarlo en el INR, lo habían buscado en diferentes hospitales de la CDMX.

Explosión en Iztapalapa

El 10 de septiembre de 2025, una pipa de gas LP explotó en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El siniestro dejó un saldo preliminar de, al menos, ocho personas fallecidas y decenas de lesionados, entre ellos varios reportados como graves.

Entre los heridos con quemaduras en el cuerpo, que permanecen hospitalizados, se encuentra Ali Yael, quien al momento de la explosión transitaba por la zona.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]