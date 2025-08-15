GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en la CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 15 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX). Destaca la que realizará la Alianza Latinoamericana por Palestina Contra el Apartheid, en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, cinco concentraciones, dos citas agendadas, una rodada ciclista, una rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

Colectiva “Las Tonantzin” Hora de inicio: 09:00 h Lugar de arranque: Estación “Cuauhtémoc”, Línea 1 del Metro. Destino 1: Av. Niños Héroes y Av. Dr. Río de la Loza, Col. Doctores. Hora estimada de llegada: 12:00 h Destino 2: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores. Motivo: Exigir justicia para servidor público acusado de abuso sexual y posteriormente reinstalado. Aforo estimado: 100 personas.



Concentraciones

Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid Ciudad de México Hora: 09:30 h Lugar 1: Salón “Legisladores de la República” de la Cámara de Diputados. Lugar 2: Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico. Motivo: Encuentro de solidaridad con Palestina y presentación de solicitud ante la ONU. Aforo estimado: 150 personas.



Ciclistas Urbanas Feministas Hora: 07:00 h Lugar: Sede de la Alcaldía Gustavo A. Madero (5 de Febrero y Vicente Villada). Motivo: Protesta contra la inacción ante hechos de violencia de género. Aforo estimado: 60 personas.

Sindicato Independiente de Trabajadores de la SSC-CDMX Hora: 08:00 h Lugar: Oficinas de la SSC-CDMX, Av. Arcos de Belén No. 78, Col. Centro. Motivo: Exigir libertad de un secretario general detenido. Aforo estimado: 70 personas.

Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Hora: 10:00 h Lugar: Facultad de Artes y Diseño, Av. Constitución No. 58-A, Col. La Concha, Xochimilco. Motivo: Protesta contra la falta de respuesta institucional en casos de violencia de género. Aforo estimado: 50 personas.

Liberum A.C. Hora: Durante el día Lugar: Parque México, Av. México s/n, Col. Hipódromo, Cuauhtémoc. Motivo: Difusión de información para concientizar sobre consumo responsable y cuidado ambiental. Aforo estimado: 30 personas.



