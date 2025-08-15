Alma Elena desapareció al llegar a la CDMX; encuentran su cuerpo cubierto por cemento

GENERANDO AUDIO...

Alma Elena. Foto: cbusquedacdmx | Cuartoscuro | Ilustrativa

Alma Elena desapareció el 15 de junio en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. La mujer de 30 años provenía de Chiapas y, tras su llegada a la capital del país, se perdió su rastro. Después de casi dos meses, autoridades encontraron su cuerpo entre dos paredes de una construcción en la alcaldía Benito Juárez.

¿Qué se sabe del caso de Alma Elena?

A través de una ficha de búsqueda, autoridades capitalinas confirmaron la desaparición de la mujer con una ficha de búsqueda a nombre de Alma Elena Sánchez Marcelo, vista, por última vez, en la calle 10 de mayo, de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con información oficial, Alma habría llegado ese día a la Ciudad de México proveniente del estado de Chiapas.

Encuentran el cuerpo de Alma Elena

Tras casi dos meses de su llegada a la Ciudad de México y desaparición, el 14 de agosto el cuerpo de Alma Elena fue encontrado en una construcción en la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cuerpo de Alma fue cubierto por cemento, material que habría delatado su presencia, pues, autoridades explicaron era una “zona de cemento de reciente creación que no estaba considerada en la construcción”.

Según el reporte del reportero Carlos Jiménez, la mujer trabajaba en dicha obra; sin embargo, hasta el momento, autoridades no lo han confirmado.

¿Cómo murió Alma Elena?

Sin dar mayores detalles, la fiscalía capitalina estableció que Alma, desaparecida semanas atrás, se limitó a confirmar que había muerto de una manera violenta.

Identifican a presunto responsable de la muerte de Alma Elena

A decir de la fiscalía de la CDMX, se logró la identificación de un hombre como un posible responsable de la muerte de Alma Elena, por lo que, confirmó, “se realizan acciones de búsqueda para lograr su localización y presentación ante la autoridad judicial”.

Por su parte, según el reporte de Carlos Jiménez, el responsable de la muerte de la mujer de 30 años sería su novio, al que identificó como Toño y que sería vigilante en la construcción.