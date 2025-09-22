GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un estudiante del CCH Sur de la UNAM murió este lunes tras ser atacado con una navaja por otro alumno que portaba capucha dentro del plantel, ubicado en el Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los reportes, el agresor ingresó al colegio y apuñaló a otro estudiante. La víctima falleció dentro de las instalaciones.

Derivado de la naturaleza autónoma de la institución, no se permitió el acceso a personal de la SSC tras recibir el reporte.

Un trabajador intentó contener al atacante, pero resultó herido durante el forcejeo y tuvo que ser trasladado a un hospital.

El agresor intentó huir

Tras la agresión, el alumno responsable huyó. Al verse perseguido, subió a un edificio dentro del plantel y se lanzó, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Fue llevado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentra en el lugar para realizar los peritajes y dar seguimiento a la investigación.

La SSC capitalina confirmó que el probable responsable será puesto a disposición de las autoridades ministeriales una vez reciba atención médica.

Suspenden clases

Por su parte, el CCH sur informó más tarde que el plantel suspenderá las clases hasta nuevo aviso, y pidió a la comunidad estudiantil mantenerse informada por los canales oficiales.

