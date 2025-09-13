Amable y humanitaria, así describen compañeros a la “abuelita heroína” de Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Alicia Matías Teodoro, conocida como la abuelita heroína. Foto: Hecha con IA

Alicia Matías Teodoro, conocida como la abuelita heroína, fue descrita por sus compañeros de la ruta 71 como una persona amable, humanitaria y muy querida por la comunidad de Iztapalapa.

Todos los días llegaba al paradero de Santa Martha como checadora de la Ruta 71, donde saludaba a comerciantes y choferes con expresiones de cariño.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Compañeros destacan amabilidad y dedicación de abuelita heroína

Sergio Muñoz Pérez, comerciante del paradero, recordó que Alicia siempre saludaba a quienes pasaban:

“Pasaba uno y la saludaba ‘amor, cariño, mi vida’; era su forma de ser”.

Por su parte, Arturo, chofer, aseguró: “Era muy buena onda con nosotros, siempre se portó muy bien”, y mencionó que trabajaba en la zona desde hace cinco o seis años cuidando también a su nieta mientras sus hijas trabajaban.

Trayectoria como trabajadora y cuidadora

Alicia combinaba su trabajo vendiendo dulces con la labor de checadora. Francisco Alcántara, comerciante, la calificó como “muy luchona, guerrera, porque levantó a sus tres hijas adelante a sus nietos, muy amigable, a todos nos decía amor, cariño”.

Gustavo, chofer, agregó:

“Tendrá unos 12 años cuando trabajábamos allá abajo, ella tenía su puestecito; vendía dulces y checaba abajo desde ese tiempo, ya la conocíamos, muy amable, muy trabajadora, la verdad”.

Heroísmo familiar durante explosión

La tarde del miércoles 10 de septiembre, Alicia demostró que el amor de una abuela no tiene fronteras. Su cuerpo sirvió como escudo para proteger a su nietita de dos años durante una explosión letal. Actualmente, se encuentra hospitalizada en el Hospital Magdalena de Salinas, donde enfrenta una dura recuperación.

Apoyo de la comunidad y colecta para familia de abuelita heroína

Sus compañeros y amigos organizaron una colecta para apoyar a su familia y enviaron mensajes de aliento.

Sergio Muñoz Pérez expresó: “le pedimos mucho a Dios que le mande su sanación, para que pronto regrese a trabajar”.

Francisco Alcántara destacó: “la estimamos y respetamos; la quisiéramos ver alegre y feliz”.