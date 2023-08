Ámbar de Chiapas llega a exposición en la CDMX

Expuesto a la luz ultravioleta, el ámbar cambia de color, así se verifica si es original. Con insectos atrapados y en distintas presentaciones, esta piedra de Chiapas llegó a la Ciudad de México (CDMX)

“La importancia de esta piedra, del ámbar, es que solamente en México, en Chiapas, en el municipio de Sinojovel de Allende, se encuentran estas gemas fosilizadas de más de 25 a 26 millones de años. Es una resina fosilizada que no encontramos en otros países”, destaca Reinol Pimentel Medina, director de Fomento Artesanal del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas.

170 expositores chiapanecos se dieron cita en la explanada del Monumento a la Revolución, como Layda Morales y Brígido Díaz.

“Lo extraen de una mina, viene en bruto, ya nosotros nos encargamos de hacer diferentes tipos de trabajo”, cuenta la artesana Layda Morales.

Por su parte, el artesano Brígido Díaz abunda que trabajan el ámbar en máquinas: “nosotros lo cortamos, lo formamos, le damos formas. Todos estos trabajos nosotros los hacemos”.

Ish y Tatiana, quienes visitan nuestro país desde Bermudas y Colombia, quedaron fascinadas por el ámbar.

“Realmente esta piedra no se ve, no la conozco mucho en mi país, es la primera vez que la veo y más en una exposición, se escucha mucho el nombre y su historia, pero realmente no la había visto en persona”.

Tatiana / Visitante de Colombia.