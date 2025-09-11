¿Cómo ayudar a perros y gatos quemados tras explosión de pipa en Iztapalapa?

GENERANDO AUDIO...

¿Dónde reportar a animales quemados por la explosión de pipa? Foto: Getty Images

Después de la tragedia de este 10 de septiembre de 2025, en la explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), sobre el Puente de la Concordia, que provocó un incendio de gran magnitud, no sólo personas resultaron afectadas, también animales que estaban cerca del sitio del accidente, como perros y gatos que fueron rescatados. Checa cómo ayudar si conoces un caso.

El rescatador mexicano de cuatro patas, identificado en redes sociales como Zadrig Man, se pronunció en redes sociales para ofrecer ayuda a animalitos en desgracia por la explosión.

¿A dónde llamar si un animal resultó quemado por la explosión de la pipa en Iztapalapa?

Zadrig Man posteó en sus redes sociales: “Si conocen de algún perrito, gatito o cualquier animalito que necesite apoyo por lo sucedido en Iztapalapa, favor de mándarnos mensaje por whats al 753 106 95 96”.

Conocido por sus rescates de animales en desgracia, Zadrig Man pidió a la ciudadanía que se sumara con hogares temporales para los animales en caso de ser necesarios: “Todos estamos impresionados por lo que sucedió y si alguien más quiere apoyar con hogar temporal o de cualquier otra manera, dejen su comentario”.

Rescatan a perrita que, tras quemarse, parió a sus cachorros

Uno de los casos más emotivos, fue el de una perrita que, tras resultar con quemaduras por la explosión en Iztapalapa, parió a sus cachorritos.

Gatito en estado grave tras sufrir fuertes quemaduras

Además, también se reportó el rescate de un gatito que está grave por las lesiones recibidas tras la explosión de la pipa.

Estos animalitos auxiliados por rescatistas, autoridades y ciudadanos en general, ya reciben ayuda médica, sin embargo, se ha exhortado a la población por si saben de algún otro caso de animalitos quemados, contactar por ayuda, ya que, según Zadrig Man se cuenta con la preparación para apoyarlos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]