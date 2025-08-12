GENERANDO AUDIO...

Ana Karen Sotelo Salazar. Foto: Congreso de la CDMX.

Ana Karen Sotelo Salazar, una joven de 23 años, aprovechó la entrega del Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2025 para denunciar la indiferencia de los diputados ante los problemas que afectan a los jóvenes.

En su discurso, señaló a los legisladores de no escuchar a la juventud y de mostrar una falta de respeto al estar en sus propias conversaciones durante su intervención.

“Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá, y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso, estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es ésta? ¡Es injusto! ¡Es una burla! Porque ahí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotras”, expresó Ana Karen.

Denuncia aumento de la violencia y el narcotráfico

La joven galardonada con el Premio de la Juventud de la CDMX denunció el aumento del crimen organizado y cómo está llevando a la juventud al narcotráfico.

Sotero Salazar, quien se identificó como parte de una comunidad que el crimen organizado “desapareció”, exigió verdadera justicia y llamó a que no se silencien las voces críticas.

“No se está reconociendo a todas las personas que han sido víctimas por el crimen organizado (…) y donde nunca nadie nos puso atención”.

Ana Karen Sotelo Salazar.

En su mensaje, enfatizó que su crítica no iba dirigida a un solo partido, sino a “todos ellos, contra todas las personas que no permiten un verdadero cambio”. Ana Karen Sotero instó a la juventud a despertar, luchar y unirse, porque la justicia y la libertad son derechos que se merecen históricamente. “¡Juventud de México! ¡Hoy y siempre seremos revolucionarios!”, sentenció.

Ana Karen exige respeto y atención

Para la joven, el respeto no se consigue con “paternalismo”, sino a través de la lucha y la denuncia. Visiblemente molesta por la falta de atención de los políticos presentes, calificó su actitud como “una burla”, pues demuestra que el premio es sólo un proceso “meritocrático” para ellos, y no un verdadero interés por escuchar a los jóvenes.

La joven concluyó su discurso exigiendo que los diputados del Congreso de la Ciudad de México pongan atención para que las voces de los jóvenes puedan ser escuchadas.

“Si realmente nos quieren apoyar, pongan su parte para ponernos atención, para guardar silencio y permitir que nuestras voces se escuchen”.