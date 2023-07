Angélica, de 46 años, descubre que la robaron de bebé en CDMX; busca a su familia biológica

Angélica es una mujer de 46 años que está buscando a su familia biológica a través de TikTok, pues recientemente se enteró de que fue robada cuando era una bebé y la dieron en adopción.

A través de redes sociales, comenzó a viralizarse la historia de Angélica. En menos de 24 horas, el conmovedor caso narrado en dicha plataforma lleva más de medio millón de vistas.

Aunque TikTok suele ser una plataforma de entretenimiento donde se comparten retos y diversos momentos, la usuaria la ha empleado para localizar a sus padres biológicos, ya que aún podrían estarla buscando.

En el video subido, Angélica cuenta que su familia adoptiva sabía que ella era hija de una mujer alemana, quien la dio en adopción ilegal para volver a su país.

Con las emociones a flor de piel, poco a poco, la mujer revela en la grabación lo que sabe ahora de su origen.

Tras algunas investigaciones, descubrió que la historia narrada era mentira, ya que quienes la dieron en adopción, en realidad, la robaron.

De acuerdo con la usuaria, dos hombres la robaron de una pequeña casa que pertenecía a su familia ubicada en la colonia Roma, en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Angélica precisó en su TikTok que esta versión tampoco la sabían sus padres adoptivos, pues ellos la adoptaron por medio de un intermediario, que fue uno de los sujetos que la robó.

“Él, junto con otro señor, me robaron. Al parecer, me robaron al hacer sus fechorías, al robar, estaba yo ahí y me robaron”.