Año Nuevo con escoba en mano, así inician el 2023 los trabajadores de limpia

Bajo el sol decembrino, Concepción empuja un carrito barrendero y limpia con esmero una avenida de la Ciudad de México., es parte de las cuadrillas de trabajadores de limpia en la capital del país.

Es parte de las cuadrillas que trabajan 24/7 en las 169 vialidades primarias de la capital y recibirá el Año Nuevo laborando.

“Llego a la casa a cenar, a convivir un rato con la familia y después me retiro a descansar porque al otro día me tengo que presentar a trabajar. Hay menos gente, se realiza más el trabajo, nos sentimos un poquito más libres porque no hay carros, podemos hacer mejor el trabajo”.

Concepción Rosales, trabajadora de limpia