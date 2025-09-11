GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 11 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este jueves 11 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y la Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transporte (UNMET), por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas dos marchas, 11 concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada motociclista, siete rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas Programadas en CDMX

Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica Hora : 07:30 Lugar : Comisión Federal de Electricidad (CFE), Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc. Destino : Palacio Nacional Demanda : Exigir una audiencia con la Presidenta de México para abordar temas relacionados con la reestructuración de la industria eléctrica y la condiciones de suministro en el sector. Aforo estimado : 1,500 personas.

Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transporte Hora : 09:00 Lugar : Estación “Indios Verdes”, Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Insurgentes Norte, Col. Residencial Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero. Demanda : Mejorar la calidad de vida de las mujeres transportistas en México e incrementar la inclusión y equidad de género en el autotransporte. Aforo estimado : 500 personas.



Concentraciones y Plantones

Colectivo “Minerva” Hora : 11:00 Lugar : Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa. Demanda : Exigir justicia para víctimas de violencia intrafamiliar y sanciones ejemplares para los responsables. Aforo estimado : 70 personas.

Movimiento Cannábico Mexicano Hora : 12:00 Lugar : Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza. Demanda : Inclusión de la regulación de la marihuana en la agenda legislativa y reconocimiento del derecho al consumo de cannabis. Aforo estimado : 100 personas.

Clan Mariposas Negras A.C. Hora : 17:00 Lugar : Cineteca Nacional México, Av. México Coyoacán No. 85, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez. Demanda : Protesta por los derechos de las personas trans y por la inclusión en los espacios culturales. Aforo estimado : 150 personas.



