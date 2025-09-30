anuncian-apoyos-directos-a-damnificados-por-lluvias-en-iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

En Iztapalapa, las lluvias afectaron a familias. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Tras las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana en la Ciudad de México (CDMX), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se han destinado 65 millones de pesos en apoyos directos a las familias damnificadas, principalmente en la alcaldía Iztapalapa, una de las más afectadas por la emergencia.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que la precipitación del sábado fue la más intensa en 34 años, con 91 milímetros de agua, lo que equivale a 31 millones de metros cúbicos. Esta situación provocó afectaciones en, al menos, 2 mil viviendas, de acuerdo con el censo realizado en coordinación con alcaldías y autoridades federales.

Además de la ayuda directa, se han instalado 16 centros de mando para distribuir alimentos, ofrecer atención médica y brindar acompañamiento a las personas afectadas. Entre domingo y lunes se entregaron cerca de 14 mil raciones de comida en las zonas impactadas.

Obras hidráulicas

Brugada anunció también una inversión histórica de más de 2 mil 200 millones de pesos en infraestructura hidráulica durante su primer año de gestión, así como mil 500 millones en equipamiento operativo y una próxima inversión adicional superior a 900 millones de pesos en obras que iniciarán en octubre y noviembre.

En Iztapalapa, ya se trabaja en la construcción de un vaso regulador en Santa María Aztahuacán, que mitigará riesgos de inundación en esa región del oriente capitalino.

La jefa de Gobierno hizo un llamado a impulsar obras hidráulicas de carácter metropolitano, en coordinación con la Conagua y el Estado de México, para atender puntos críticos como La Concordia, Los Reyes La Paz y avenida Texcoco.

