Apagarán motores: transportistas de la FAT alistan paro y bloqueos en CDMX

La FAT realizará bloqueos en CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció una movilización masiva para el próximo miércoles 29 de octubre, tras acusar que el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), encabezado por Clara Brugada, cerró el diálogo sobre el aumento a la tarifa del transporte público concesionado.

¿Por qué van con los bloqueos?

De acuerdo con el gremio, la administración capitalina incumplió los acuerdos que la propia jefa de Gobierno había asumido al comprometerse a analizar un incremento en la tarifa y otorgar un bono al combustible. Los transportistas aseguraron que, pese a sostener más de 60 mesas de trabajo durante casi un año, las autoridades “sólo vertieron promesas incumplidas”.

“Nos atendió en persona y delegó el trabajo a los secretarios de Gobierno y Movilidad, pero ambos desoyeron las instrucciones de la mandataria y se pasaron la responsabilidad uno al otro”, señalaron los voceros de la FAT, en referencia a César Cravioto Romero y Héctor Ulises García Nieto.

¿En dónde bloquearán?

La organización informó que el paro incluirá bloqueos en las principales avenidas y vías de comunicación de la capital, lo que podría afectar la movilidad de miles de personas. Por ello, exhortaron a la ciudadanía a prever alternativas de transporte.

Cuando la FAT realiza este tipo de movilizaciones, se prevé afectaciones en:

México-Puebla

México-Toluca

México-Pachuca

México-Querétaro

Por lo que las siguientes avenidas en la capital del país podrían verse afectadas:

Avenida Ignacio Zaragoza

Avenida Constituyentes

Avenida Insurgentes Norte

Periférico Norte

Aunque la FAT ofreció disculpas a la población por las afectaciones, justificó la protesta como una respuesta a la “cerrazón” del Gobierno capitalino.

Recordaron que en el Estado de México ya se autorizó un aumento de 2 pesos a la tarifa del transporte público, mientras que en la CDMX permanece en 6 pesos. “Los costos del combustible, del mantenimiento y de los trámites siguen subiendo, pero nuestros ingresos están paralizados”, señalaron los representantes.