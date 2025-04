¿Aplica el Hoy No Circula en Jueves Santo? Checa el calendario oficial

GENERANDO AUDIO...

Checa si aplica el Hoy No Circula. Foto: Cuartoscuro

Debido a que ya comenzó el periodo vacacional de Semana Santa 2025, existe la duda de si el programa Hoy No Circula se aplicará el próximo Jueves Santo. En Unotv.com te compartimos la información oficial de las autoridades sobre este tema.

¿Aplica el Hoy No Circula el próximo Jueves Santo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) no ha mencionado nada sobre la suspensión del Hoy No Circula durante la Semana Santa, por lo que el programa se aplicará por el resto de esta semana como normalmente se hace, incluyendo el próximo 17 de abril, Jueves Santo.

Incluso, en su cuenta oficial de X (antes Twitter), compartió el calendario que marca que días no se puede circular, dependiendo del color del engomado y la terminación de las placas.

¿Qué vehículos no circulan el Jueves Santo y durante los demás días de esta semana?

Lunes: placas 5 y 6, engomado amarillo

placas 5 y 6, engomado amarillo Martes: placas 7 y 8, engomado rosa

placas 7 y 8, engomado rosa Miércoles: placas 3 y 2, engomado rojo

placas 3 y 2, engomado rojo Jueves: placas 1 y 2, engomado verde

placas 1 y 2, engomado verde Viernes: placas 9 y 0, engomado azul

placas 9 y 0, engomado azul Sábado: holograma 1 y 2, matrícula impar

El primer y tercer sábado de cada mes está prohibida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.

¿Qué autos están exentos de cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando tu auto:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea de tipo eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes

Sea de servicio de emergencia o funerarios

