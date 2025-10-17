GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Obtener una copia certificada del acta de nacimiento ahora es más fácil, ya que el Gobierno de la Ciudad de México permite realizar el trámite de manera digital a través del portal de Llave CDMX Expediente.

Este documento tiene la misma validez oficial que una copia impresa y puede utilizarse para realizar otros trámites en dependencias públicas o privadas.

¿Cómo tramitar un acta de nacimiento en línea?

Inicia sesión en el portal Llave CDMX con tu cuenta; si aún no la tienes, puedes crearla en unos minutos Da clic en “Tramita una copia de tu acta” Selecciona “Acta de Nacimiento” Confirma tu CURP o captura la del titular del acta Verifica los datos y confirma que el acta sea la correcta Realiza el pago de derechos en línea o descarga la línea de captura para pagarlo en bancos o tiendas autorizadas Descarga tu acta digital una vez reflejado el pago

Al finalizar, tu acta estará disponible en tu cuenta de Llave CDMX, dentro del apartado “Expediente”, para consultarla o descargarla en cualquier momento.

Requisitos

Datos registrales del acta: año de registro, juzgado, número de libro y número de acta o partida

Pago de derechos correspondiente

Contar con una cuenta activa de Llave CDMX

Si no conoces los datos del acta, primero deberás realizar el trámite de “Búsqueda de antecedentes registrales” para poder solicitar la copia certificada.

El trámite tiene un costo de 94 pesos por expedición de copia certificada (vigente 2025). Si pagas de forma presencial, el registro del pago puede tardar hasta 72 horas en reflejarse en el sistema.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

También puedes hacerlo de forma presencial

Si prefieres acudir directamente, puedes hacerlo en:

Oficinas Centrales del Registro Civil o en cualquier Juzgado del Registro Civil de la Ciudad de México.

Sólo deberás: