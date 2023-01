Arrancan operativos a motociclistas en CDMX; hubo infracciones y remisiones al corralón

Motociclistas sin casco, con más de dos ocupantes o que manejan en carriles prohibidos, fueron los primeros en pasar a revisión en el operativo que iniciaron las autoridades capitalinas este miércoles.

En el primer día de operativos a motociclistas que circulan por la Ciudad de México, se instaló un punto de revisión en avenida Insurgentes Norte. Ahí, los uniformados verificaron que se cumpla el reglamento de tránsito.

Este día, en conjunto con @SSC_CDMX , @BloombergDotOrg , @TheIACP y @LaSEMOVI realizamos operativos de #ConcienciaVial para motociclistas 🏍️ donde realizamos pruebas de alcoholímetro y aplicamos sanciones por no usar casco. pic.twitter.com/J2tssOaue0

Estamos revisando que las personas que circulan en motocicleta tengan toda su documentación en regla y también que no estén cometiendo ningún tipo de conducta de riesgo.

Por su parte, el subdirector de parquímetros e inmovilizadores, Ramiro Rodríguez, indicó que los horarios van a ser aleatorios, así como los puntos. Además, enfatizó, para la implementación de estas acciones, existe una coordinación interinstitucional.

En el operativo a motociclistas, también participan elementos del programa conduce sin alcohol.

52 unidades fueron trasladadas al depósito vehicular, principalmente por no contar con la documentación reglamentaria.

Para que un vehículo pueda ser remitido al depósito es que no cuente con su placa, la segunda es que no cuente con tarjeta de circulación

Los motociclistas confían en que estas acciones tendrán beneficios.

Yo creo que está bien, a mí en lo personal me gusta ser ordenado, por eso traigo mis documentos y mis cosas en regla, pero sinceramente he visto que muchísimas motos traen permisos, no están regularizadas, entonces creo que es un impulso para darle orden

Hugo Ernesto Patiño Delgado | Motociclista