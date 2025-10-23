De inquilino a propietario: apoyo del Invi ayuda a adquirir vivienda; lista de módulos para atención
Adquirir una vivienda en la Ciudad de México podría ser una realidad con el programa “Arrendamiento con opción a compra” del Instituto de Vivienda de la capital. Como muchos otros apoyos, existen requisitos a cumplir y módulos en donde acudir para poder ser parte de los candidatos.
¿Dónde están los módulos para el programa “Arrendamiento con opción a compra”?
A través de la página oficial del Invi, se dio a conocer que los documentos solicitados deben entregarse en el módulo destinado para ello y en donde, además, se realizará un estudio socioeconómico.
El módulo es en la Dirección de Integración y Seguimiento a la Demanda de Vivienda, ubicada en Canela No. 660, primer piso, colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.
El horario de atención es de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas, y es necesario tener una previa cita; para conseguirla es a través del portal: https://citas.cdmx.gob.mx/.
¿Cuáles son los requisitos para ser parte del programa?
Para ser parte del programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser habitante de la Ciudad de México
- Ser persona física mayor de 18 años de edad
- No ser propietario de vivienda en la Ciudad de México
- Tener un ingreso de hasta 5 veces el salario mínimo diario (VSMD) o familiar de hasta 8 VSMD
- Tener una edad máxima de 64 años
Además, es necesario presentar la siguiente documentación:
- Acta de nacimiento del solicitante
- Acta de matrimonio en caso de ser casado
- Identificación oficial del solicitante
- Comprobante de ingresos del titular y del cónyuge o concubino o coacreditado
- Certificado de no propiedad del titular emitido por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal
- Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular
De acuerdo con el Invi, el programa tiene como objetivo “desarrollar esquemas de sustentabilidad, competitividad y equidad en la producción de vivienda social”.