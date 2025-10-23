De inquilino a propietario: apoyo del Invi ayuda a adquirir vivienda; lista de módulos para atención

GENERANDO AUDIO...

Departamentos. Foto: Cuartoscuro

Adquirir una vivienda en la Ciudad de México podría ser una realidad con el programa “Arrendamiento con opción a compra” del Instituto de Vivienda de la capital. Como muchos otros apoyos, existen requisitos a cumplir y módulos en donde acudir para poder ser parte de los candidatos.

¿Dónde están los módulos para el programa “Arrendamiento con opción a compra”?

A través de la página oficial del Invi, se dio a conocer que los documentos solicitados deben entregarse en el módulo destinado para ello y en donde, además, se realizará un estudio socioeconómico.

El módulo es en la Dirección de Integración y Seguimiento a la Demanda de Vivienda, ubicada en Canela No. 660, primer piso, colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas, y es necesario tener una previa cita; para conseguirla es a través del portal: https://citas.cdmx.gob.mx/.

¿Cuáles son los requisitos para ser parte del programa?

Para ser parte del programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser habitante de la Ciudad de México

Ser persona física mayor de 18 años de edad

No ser propietario de vivienda en la Ciudad de México

Tener un ingreso de hasta 5 veces el salario mínimo diario (VSMD) o familiar de hasta 8 VSMD

Tener una edad máxima de 64 años

Además, es necesario presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento del solicitante

Acta de matrimonio en caso de ser casado

Identificación oficial del solicitante

Comprobante de ingresos del titular y del cónyuge o concubino o coacreditado

Certificado de no propiedad del titular emitido por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal

Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular

De acuerdo con el Invi, el programa tiene como objetivo “desarrollar esquemas de sustentabilidad, competitividad y equidad en la producción de vivienda social”.