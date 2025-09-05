Artesanos Mazahuas de la CDMX encabezan las movilizaciones este viernes en la capital
Este viernes 5 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevante es la que realizarán Artesanos Mazahuas de la CDMX, que partirá de Glorieta de la Joven Amajac al Zócalo, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, cuatro citas agendadas, cuatro rodadas motociclistas, una rodada ciclista y 18 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Marchas programadas
- Artesanos Mazahuas de la Ciudad de México
- Hora: 09:00
- Ruta: Glorieta de la Joven Amajac → Zócalo capitalino
- Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena
- Aforo estimado: 80 personas
Concentraciones previstas
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 10:00 a 12:00
- Lugares: Congreso de la Ciudad de México y Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”
- Demanda: Espacios de consumo regulado para usuarios de cannabis y diálogo político
- Aforo estimado: 100 personas
- Comunidad Indígena Otomí residente en CDMX
- Hora: 11:00
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
- Demanda: Exigir cierre definitivo de carpetas de investigación y alto a la represión
- Aforo estimado: 150 personas
- Colectivo “Cubo” Preparatoria 5 UNAM
- Hora: 13:00
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”, Tlalpan
- Motivo: Asamblea para coordinar actividades estudiantiles
- Aforo estimado: 60 personas
- Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”
- Hora: 15:00
- Lugares: Secretaría de Relaciones Exteriores y Museo Memoria y Tolerancia
- Demanda: Apoyo a Gaza mediante la “Global Sumud Flotilla”
- Aforo estimado: 70 personas
- Habitantes de la Colonia Pilares Águilas
- Hora: 17:00
- Lugar: Rómulo O’Farril y Periférico Sur, Álvaro Obregón
- Demanda: Rechazo a construcción de desarrollos inmobiliarios
- Aforo estimado: 60 personas
- Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C.
- Hora: 13:00
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución
- Demanda: Inclusión en programas sociales y respeto a derechos laborales
- Aforo estimado: 30 personas
- Ciudadanos y vecinos en defensa del Museo Dolores Olmedo
- Hora: 17:00
- Lugar: Estaciones del Tren Ligero en Xochimilco
- Demanda: Reapertura del museo en su sede original
- Aforo estimado: 80 personas
- Colectivo Nacional “No más presos inocentes”
- Hora: Durante el día
- Lugar: Juzgados Penales de la CDMX
- Demanda: Justicia por accidente vial en Santa Fe
- Aforo estimado: 25 personas
Citas agendadas
- Trabajadores sindicales de la Alcaldía Cuauhtémoc
- Hora: 09:00
- Lugar: Sede de la Alcaldía Cuauhtémoc
- Demanda: Mejoras laborales y de derechos humanos
- Aforo: 50 personas
- Red Mexicana de Trabajadoras Sexuales
- Hora: 13:30
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución
- Demanda: Alto a la represión en Tlalpan y cumplimiento de compromisos laborales
- Aforo: 35 personas
- Vecinos de la Colonia Juan Escutia, Iztapalapa
- Hora: 12:00
- Lugar: Parque Balbanera
- Demanda: Solicitud de desazolve de drenaje y limpieza tras lluvias
- Aforo: 50 personas
- Sindicato Nacional de Docentes del CONALEP
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Educación Pública, Donceles 100
- Demanda: Exigen reducción de horas y salarios justos
- Aforo: 25 personas