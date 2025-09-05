GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en la CDMX para este 5 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 5 de septiembre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevante es la que realizarán Artesanos Mazahuas de la CDMX, que partirá de Glorieta de la Joven Amajac al Zócalo, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, nueve concentraciones, cuatro citas agendadas, cuatro rodadas motociclistas, una rodada ciclista y 18 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas programadas

Artesanos Mazahuas de la Ciudad de México Hora: 09:00 Ruta: Glorieta de la Joven Amajac → Zócalo capitalino Motivo: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena Aforo estimado: 80 personas



Concentraciones previstas

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 10:00 a 12:00 Lugares: Congreso de la Ciudad de México y Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” Demanda: Espacios de consumo regulado para usuarios de cannabis y diálogo político Aforo estimado: 100 personas

Comunidad Indígena Otomí residente en CDMX Hora: 11:00 Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Demanda: Exigir cierre definitivo de carpetas de investigación y alto a la represión Aforo estimado: 150 personas

Colectivo “Cubo” Preparatoria 5 UNAM Hora: 13:00 Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos”, Tlalpan Motivo: Asamblea para coordinar actividades estudiantiles Aforo estimado: 60 personas

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos” Hora: 15:00 Lugares: Secretaría de Relaciones Exteriores y Museo Memoria y Tolerancia Demanda: Apoyo a Gaza mediante la “Global Sumud Flotilla” Aforo estimado: 70 personas

Habitantes de la Colonia Pilares Águilas Hora: 17:00 Lugar: Rómulo O’Farril y Periférico Sur, Álvaro Obregón Demanda: Rechazo a construcción de desarrollos inmobiliarios Aforo estimado: 60 personas

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. Hora: 13:00 Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución Demanda: Inclusión en programas sociales y respeto a derechos laborales Aforo estimado: 30 personas

Ciudadanos y vecinos en defensa del Museo Dolores Olmedo Hora: 17:00 Lugar: Estaciones del Tren Ligero en Xochimilco Demanda: Reapertura del museo en su sede original Aforo estimado: 80 personas

Colectivo Nacional “No más presos inocentes” Hora: Durante el día Lugar: Juzgados Penales de la CDMX Demanda: Justicia por accidente vial en Santa Fe Aforo estimado: 25 personas



Citas agendadas

Trabajadores sindicales de la Alcaldía Cuauhtémoc Hora: 09:00 Lugar: Sede de la Alcaldía Cuauhtémoc Demanda: Mejoras laborales y de derechos humanos Aforo: 50 personas

Red Mexicana de Trabajadoras Sexuales Hora: 13:30 Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución Demanda: Alto a la represión en Tlalpan y cumplimiento de compromisos laborales Aforo: 35 personas

Vecinos de la Colonia Juan Escutia, Iztapalapa Hora: 12:00 Lugar: Parque Balbanera Demanda: Solicitud de desazolve de drenaje y limpieza tras lluvias Aforo: 50 personas

Sindicato Nacional de Docentes del CONALEP Hora: Durante el día Lugar: Secretaría de Educación Pública, Donceles 100 Demanda: Exigen reducción de horas y salarios justos Aforo: 25 personas



