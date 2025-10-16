Asaltan casa de empeño en la Roma Norte; ladrón huyó en moto

| 17:21 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Un hombre asaltó una casa de empeño en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

¿Qué sabe del asalto a la casa de empeño?

De acuerdo con autoridades capitalinas, el asaltante habría ingresado como cliente a la casa de empeño ubicada en la avenida Insurgentes y la calle Durango. Dentro del establecimiento solicitó que se le mostrara un collar de oro.

Con la pieza de joyería en sus manos, el sujeto amagó con un arma de fuego al trabajador de la casa de empeño y tomó varias piezas del lugar.

Tras perpetrar el robo, que, según reportes, podría ser de hasta 300 mil pesos, el sujeto huyo a bordo de una motocicleta color negro.

A través de un escueto comunicado, autoridades destacaron que “ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable”.

Preparan denuncia por robo a casa de empeño

Tras el robo, autoridades confirmaron que el gerente realizaría su denuncia formal ante las autoridades ministeriales por el asalto a la casa de empeño.

