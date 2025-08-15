Asaltan joyería en Parque Lindavista y huyen hacia el Edomex

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Al menos tres sujetos asaltaron este viernes la joyería Cristal Joyas, ubicada al interior del centro comercial Parque Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, logrando escapar con un motín cuyo valor no ha sido precisado.

Como en otros robos similares, los asaltantes habrían amagado a los trabajadores del establecimiento y roto las vitrinas para llevarse la mercancía de tres cajones. Autoridades ya los buscan.

¿Qué pasó en Parque Lindavista?

Este viernes, tres sujetos amagaron al personal de la sucursal de Cristal Joyas de Parque Lindavista, en la colonia Magdalena de las Salinas, llevándose la mercancía de tres cajones del establecimiento, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Al respecto, la dependencia capitalina acotó que el establecimiento no precisó el monto de lo robado, toda vez que acudieron tras recibir la alerta en la plaza comercial ubicada entre Río Bamba y Colector 13, Magdalena de las Salinas.

Agregó que, de acuerdo con el seguimiento virtual realizado a través de las videocámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas, instaladas en la zona, dos de los sospechosos escaparon a bordo de una motocicleta, abandonándola en la esquina de Pernambuco y Montevideo, en la colonia Lindavista Sur.

Mientras que después subieron a un automóvil, supuestamente modelo Spark color gris, rumbo al Estado de México, a través de la autopista México-Pachuca, por lo que la SSC destacó que ya realiza la búsqueda en colaboración con las autoridades mexiquenses.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]