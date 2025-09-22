GENERANDO AUDIO...

Suman 28 decesos por explosión de pipa en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro.

Este domingo aumentó a 28 el número de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas ocurrida el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Suman 28 los decesos por explosión de pipa en Iztapalapa

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, dio a conocer este 21 de septiembre el deceso de un paciente que estaba siendo atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” por quemaduras de gravedad tras los hechos acontecidos hace 11 días en Iztapalapa.

Sostuvo, además, que las autoridades acompañan a la familia del fallecido en este “sensible momento” y reiteró que se facilitarán “todos los servicios y atenciones pertinentes”.

En un comunicado aparte, el ISSSTE agregó que aún se encuentran tres personas hospitalizadas en nosocomios del organismo, quienes, aseguró, reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes, sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.

Detalló que en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” permanece hospitalizado un paciente, reportado en estado muy grave. En tanto, en el Hospital General de Tláhuac, otro paciente se reporta en estado grave pero estable. Mientras que en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, una persona se encuentra en estado muy grave.

