Se abre debate sobre la seguridad en el transporte de hidrocarburos

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que dará puntual seguimiento al accidente ocurrido en la Ciudad de México, donde una pipa de Transportadora Silza, S.A. de C.V., empresa ligada a Grupo Tomza, se vio involucrada en un siniestro con gas licuado de petróleo (GLP). El organismo regulador aseguró que, en caso de detectarse fallas operativas atribuibles a la empresa, aplicará las sanciones correspondientes conforme a la normatividad vigente.

Inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía (CNE) se encuentran ya en el lugar, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, para llevar a cabo las diligencias. La agencia indicó que inició los protocolos técnicos para elaborar el informe de causa raíz del incidente.

Sin póliza vigente

De manera paralela, la ASEA revisa permisos y seguros vinculados a la pipa involucrada. La investigación reveló que, en lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado solicitudes de registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental, requisitos indispensables para la operación de transporte de hidrocarburos.

La pipa cargó en la Terminal Marítima Gas Tomza, S.A. de C.V., con permiso G/029/LPA/2010. Dicha planta contaba con una póliza registrada mediante el oficio ASEA/UGI/DGGOI/8511/2024, otorgada el 20 de septiembre de 2024, pero su vigencia concluyó el 12 de junio de 2025. Posteriormente, Gas Tomza solicitó un nuevo registro de póliza, pero la petición fue desechada, lo que significa que actualmente no existe un seguro vigente ante la ASEA.

Posibles sanciones

La autoridad adelantó que, de confirmarse irregularidades en el cumplimiento normativo, Transportadora Silza podría enfrentar sanciones que van desde multas económicas hasta la suspensión de permisos de transporte de gas LP.

Este caso abre un nuevo debate sobre la seguridad en el transporte de hidrocarburos en México, especialmente por la obligación de contar con seguros activos que protejan tanto a la población como al medio ambiente.

