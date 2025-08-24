Aseguran en CDMX 20 kilos de metanfetamina y 30 tabiques de cocaína

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Durante un operativo en la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron 20 kilos de metanfetamina y 30 tabiques de cocaína.

Los decomisos, se realizaron a través de dos órdenes de cateo ejecutadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

¿Cómo fueron los aseguramientos de droga?

Este sábado, la SSC capitalina informó a través de sus redes sociales sobre los operativos realizados en las colonias Los Cipreses, alcaldía Tlalpan, y Pedregal de Carrasco, en Coyoacán, derivados de reportes de presuntos puntos de venta de droga.

Agregó que, en el cateo de Tlalpan, realizado en un domicilio de la calle Cerrada de Colibrí, se aseguraron:

20 kilos de metanfetamina

30 tabiques con posible cocaína

Mientras que en el de Coyoacán, en un edificio de departamentos de la avenida Libertad, se decomisó:

600 dosis de cocaína

Una bolsa con marihuana a granel

Un teléfono celular

De igual forma, la dependencia de la CDMX destacó que con el aseguramiento se evitó la distribución de alrededor de 500 mil dosis de metanfetamina y 60 mil de cocaína, ambas con valores de 5.3 y 6.9 millones de pesos, respectivamente, aunque no se registraron aprehensiones.

Toda vez que ambos inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.