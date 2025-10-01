GENERANDO AUDIO...

Mickey Hair murió afuera de su negocio en Polanco. FOTO: Getty Images|Ilustrativa

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido como “Mickey Hair”, estilista de la cantante Ángela Aguilar, fue asesinado a balazos el pasado 29 de septiembre cuando salía de su estética en la colonia Polanco, aunque las investigaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México continúan, poco a poco sale más información a la luz del homicidio directo.

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea calificó de lamentable lo ocurrido en el negocio en su demarcación. Confirmó que los informes señalan que se trató de un ataque directo en contra del joven y que no tiene que ver con un robo o un cobro de piso.

¿Qué se sabe hasta el momento del ataque contra Mickey Hair?

De acuerdo con los datos recabados, Miguel Ángel de la Mora se encontraba en su negocio en la colonia Polanco, entre las calles Moliere y Presidente Masaryk, cuando unos sujetos lo esperaban afuera, la noche del pasado lunes 29 de septiembre.

Se trataba de unos sujetos en motocicleta que al verlo salir de su salón de belleza lo atacaron a balazos en unas de las calles que se consideran de las más seguras en la CDMX. Al instante perdió la vida Mickey Hair de 28 años de edad y los agresores huyeron del lugar.

Hasta el momento no hay detenidos por el homicidio y se desconocen las causas del móvil del asesinato.

Ángela Aguilar reacciona a la muerte de su estilista

Mickey Hair era muy popular en México, arreglando a diversos artistas del medio del espectáculo como Natasha Dupeyrón, Kenia Os, María Fernanda Beltrán Figueroa, Regina Peredo Gutiérrez y Ángela Aguilar.

La heredera de la dinastía Aguilar dirigió un sentido mensaje en sus historias al fallecido Miguel Ángel de la Mora.

“Que duro aceptar que ya no estas, Mickey. Contigo nunca fue solo el peinado”. angela_aguilar_, instagram

FOTO: Captura angela_aguilar_, Instagram

Recordó que Mickey le ayudó a tener más seguridad.

“Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste más seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”. angela_aguilar_, instagram

Agradeció su cercanía y se despidió.

“Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”. angela_aguilar_, instagram

De acuerdo con el alcalde Mauricio Tabe, colaboran la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la SSC de la Ciudad de México para esclarecer el homicidio del joven estilista y empresario.