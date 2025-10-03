Así amaneció el Centro Histórico tras marcha del 2 de octubre

GENERANDO AUDIO...

Centro Histórico amanece con daños tras marcha del 2 de octubre. Foto: Melina Ochoa

El Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) amaneció con daños luego de la marcha del 2 de octubre, ocurrida la tarde de este jueves, en la que participaron más de 10 mil personas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Tras el recorrido, la zona presentó acumulación de basura, pintas en edificios, manchas de pintura, cortinas de negocios dañadas y saqueos a comercios.

En la plancha de la Plaza de la Constitución quedaron restos de polvo blanco proveniente de extintores utilizados por elementos de seguridad para sofocar incendios provocados y personal de limpia de la capital mexicana aún desmancha las pintas en la explanada. Además, columnas y accesos de inmuebles fueron cubiertos con mensajes hechos con pintura durante la movilización.

Así luce el Zócalo tras la Marcha del 2 de Octubre. Fotos: Lidia Rivera

Acciones de limpieza en el Centro Histórico

El Gobierno de la CDMX desplegó personal de limpia una vez finalizada la marcha del 2 de octubre. Las labores incluyeron el retiro de basura, la limpieza de fachadas y la eliminación de mensajes pintados en muros.

Sin embargo, las áreas sujetas a peritajes por robo, saqueo o quemadas durante la marcha, permanecieron intactas hasta que se concluyan las investigaciones correspondientes.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital, indicó que esta movilización fue distinta por la magnitud de la violencia ejercida.

Comercios saqueados tras la marcha del 2 de octubre

La SSC señaló que varios comercios resultaron afectados, principalmente el Centro Joyero, donde comerciantes reportaron el robo de piezas de oro y plata, así como otros artículos de valor. Bandas amarillas fueron colocadas para restringir el paso en negocios que sufrieron mayores daños.

Empresarios y comerciantes del Centro Histórico han solicitado a las autoridades de la capital mexicana, garantías frente a los actos vandálicos de los que varios de ellos fueron víctimas.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, destacó que en esta marcha resultó atípica la violencia ejercida por más de 300 personas que asistieron encapuchadas, quienes realizaron agresiones, pintas y daños en mobiliario urbano, así como en estaciones del Metro y Metrobús, además, utilizaron petardos y artefactos explosivos.

SSC reporta daños en comercios tras marcha del 2 de octubre. Fotos: Cuartoscuro

Policías lesionados durante la Marcha del 2 de Octubre

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que 94 elementos de la policía capitalina resultaron lesionados durante los hechos. “De los policías heridos, 78 fueron dados de alta, 16 continúan en observación y tres se reportan delicados”, detalló.

En total, la SSC desplegó más de mil 500 efectivos en la movilización, reforzando la presencia de seguridad tras los incidentes.

