Así puedes inscribirte al Seguro de Desempleo de la CDMX este 9 de septiembre

Foto: Cuartoscuro

Si vives en la CDMX y perdiste el trabajo de manera involuntaria, este 9 de septiembre podrás registrarte para obtener el Seguro de Desempleo de la Ciudad de México y recibir hasta tres meses del apoyo.

Para ello, solo necesitas tener entre 18 y 64 años y 9 meses cumplidos, contar con alguna constancia de pérdida de empleo, y ser residente de la capital del país, con lo que podrás realizar el trámite en línea.

¿Cómo me registro al Seguro de Desempleo de la Ciudad de México?

Como ya mencionamos, la próxima fecha de registro para los residentes de la CDMX será este martes 9 de septiembre, en un horario de 00:00 a 23:59 horas. De no hacerlo ese día, tendrás que esperar, pues las inscripciones se llevan a cabo cada tres meses.

Y es que un trimestre es el tiempo máximo que puedes recibir el apoyo de 3 mil 439.46 pesos mensuales por registro, mientras que únicamente puedes obtener el apoyo por dos periodos durante tu vida laboral.

Para registrarte necesitarás:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma Comprobante de domicilio de la Ciudad de México no mayor a 3 meses Clave Única de Registro de Población Documentación que demuestre la pérdida de empleo Carta Compromiso Carta Bajo Protesta de decir verdad

Mientras que, para demostrar la pérdida de tu empleo podrás usar:

Constancia de semanas cotizadas en el IMSS

Expediente electrónico único del ISSSTE

Constancia laboral que expida el patrón

Escrito inicial de demanda laboral promovida por autoridad competente

Ahora que, si no cuentas con ninguno de estos documentos, al pertenecer a alguna población prioritaria, como migrantes connacionales repatriados y/o personas de retorno voluntario; huéspedes de la CDMX de diferentes nacionalidades que hayan perdido su empleo; refugiados o beneficiarios de protección complementaria; o preliberados y liberados de un Centro de Reclusión en la Ciudad de México, puedes aplicar al formato de Seguro de Desempleo del Bienestar, a través del mismo proceso.

Para ambos esquemas del Seguro de Desempleo de la Ciudad de México, una vez que juntaste los documentos necesarios, deberás generar tu Cuenta Llave CDMX, a través de este enlace, con la que además podrás realizar otros trámites en la capital del país.

Ya con esta cuenta, podrás llenar tu solicitud a través de la Plataforma del Programa Social Seguro de Desempleo, en el siguiente enlace: http://tramites.comx.gob.mx/desempleo. Recuerda que con tu formato electrónico deberás adjuntar tus documentos en formato PDF, JPG o PNG, directamente de tus originales.

Una vez hecho el registro, recibirás los siguientes pasos a seguir con el folio que se te generará automáticamente en la plataforma.