Así puedes reportar baches y socavones vía WhatsApp en CDMX

Reporta baches por WhatsApp con el nuevo chatbot de Locatel. Foto: Cuartoscuro

En el marco del 46 aniversario de Locatel, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha de un chatbot en WhatsApp, con el cual la ciudadanía podrá comunicarse de manera directa para realizar reportes, porque integra servicios como Bachetel, que permite enviar la ubicación y fotografías de baches y obtener de inmediato un folio del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Chatbot de Locatel: atención digital las 24 horas

La administración capitalina precisó que el chatbot de Locatel está disponible los siete días de la semana, las 24 horas del día, lo que facilita que las personas usuarias puedan ahorrar tiempo y recursos al no tener que trasladarse para presentar trámites o reportes.

Clara Brugada destacó que este canal digital funcionará como puente entre la ciudadanía y el Gobierno de la CDMX: “El objetivo es garantizar acceso a servicios de apoyo en emergencias, reportes ciudadanos y orientación en distintos temas”, señaló.

¿Cómo utilizar el chatbot de Locatel para reportar un bache?

Para acceder al nuevo servicio de Locatel es necesario:

Guardar en el celular el número de Locatel , el 55 5658 1111

, Escribir un mensaje inicial con la palabra “Hola”

Elegir entre las opciones que se despliegan en el chat

Una vez enviado el reporte de bache con ubicación y fotografías, el sistema genera un folio SUAC con el que la persona usuaria podrá dar seguimiento.

Servicios que ofrece el chatbot de Locatel

El chatbot de Locatel no sólo atenderá reportes viales. Según información oficial, el sistema integra distintos servicios de atención a la ciudadanía en casos de emergencia, dudas y trámites. Esto se enmarca en la política de digitalización del Gobierno capitalino, que busca ampliar la cobertura de atención y simplificar procesos administrativos.

El director de Locatel, César Adolfo Mancera Ortiz, confirmó que, de octubre a la fecha, los operadores de Locatel han atendido 5 millones 326 mil 852 servicios, brindado orientación a 17 mil 201 mujeres, asesorado en trámites digitales a más de 177 mil personas y canalizado más de 743 mil folios.

