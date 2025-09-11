GENERANDO AUDIO...

Confirmaron 3 personas muertas por la explosión. Foto: Cuartoscuro.

Luego de más de tres horas, fue controlado el fuego derivado de la explosión de una pipa de gas a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que dejó ver los innumerables autos que fueron consumidos por las llamas e infraestructura dañada.

Daños tras la explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó a las 18:26 horas que, de acuerdo con la última evaluación del incidente, la pipa involucrada ya no tenía gas al interior.

Al confirmarse que se había controlado el siniestro, se pudieron percibir los daños y el estado de la zona en la autopista México-Puebla, entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, en la colonia Lomas de Zaragoza.

Después de la labor de los cuerpos de emergencia, que reportaron un saldo de 3 personas fallecidas y 70 heridas, se apreciaron los diferentes vehículos quemados por las llamas.

Desde autos particulares hasta unidades de transporte público y de carga fueron parte de los automotores afectados por la explosión ocurrida a las 14:20 horas.

Incluso, la fuerza de la onda expansiva afectó viviendas que reportaron cristales rotos.

Confirman 3 muertos y 70 personas heridas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brigada, confirmó, alrededor de las 19:00 horas, que la explosión de la pipa de gas dejó 3 personas muertas, 70 heridas, así como 28 vehículos siniestrados.