Atacan a balazos a abogado en inmediaciones de Ciudad Judicial, en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Abogado fue atendido en escaleras de Ciudad Judicial. Foto: Cuartoscuro

Un abogado fue atacado a balazos en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con reportes preliminares, un adolescente habría perpetrado el ataque, mientras que un agente de la Policía de Investigación (PDI) intervino y logró herir y detener al agresor.

El hecho ocurrió frente al edificio José María Morelos y Pavón del Poder Judicial capitalino, ubicado entre las calles Doctor Liceaga y Niños Héroes. Tras el ataque, el abogado quedó tendido en las escaleras del inmueble con heridas de bala.

Policía repelió la agresión y detuvo al atacante

Según el informe oficial, un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en la zona presenció el ataque y respondió a la agresión, logrando herir al presunto responsable, quien fue detenido y trasladado bajo custodia policial a un hospital.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El agresor, un menor de 17 años, habría sacado un arma de fuego de entre sus ropas y disparado directamente contra el abogado antes de intentar huir. En el sitio fue asegurada una motocicleta y el arma utilizada en el ataque.

Comienzan las investigaciones en Ciudad Judicial

Las autoridades informaron que el Ministerio Público ya tomó conocimiento de los hechos, mientras que la PDI analiza las cámaras de videovigilancia de la zona para fortalecer las investigaciones.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad y las actividades en los alrededores del edificio José María Morelos y Pavón, sede del Poder Judicial capitalino, se mantuvieron bajo resguardo preventivo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.