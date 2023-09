¡Atención! En estas líneas del Metro ya no aceptan boletos

Lunes, 8 de la mañana, terminal Martín Carrera, primer día hábil, sin boletos en las Líneas 4 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Señor usuario únicamente ingresará al sistema de transporte colectivo con su tarjeta de movilidad ya no se extenderán boletos”

Las taquillas y máquinas de recarga lucieron llenas; María Cruz es usuaria, sabía de la transición, y se anticipó.

“Ahora ya debes estar prevenido, ya te tienes que venir prevenido para todo eso”.

Quien no corrió con la misma suerte fue Martín.

“Atenta contra la economía porque no todos tenemos para comprar una tarjeta de golpe así, sino que estábamos acostumbrados a comprar por lo menos un boleto, no viajamos mucho, los que no viajamos tanto sí afecta”.

Ana Mota tampoco tenía tarjeta, pero sí un boleto del Metro, la dejaron entrar, solamente cortaron su boleto.

“Sí me dejaron entrar, sin ningún problema, nada más lo puse en la bolsita… Para la otra con la tarjeta”…

En esta misma estación, Martín Carrera, muy temprano, a la hora pico, se registraron largas filas, sin embargo, la operación fue ágil.

En los accesos y taquillas se informó que a partir del día 2 de septiembre solamente se podrá ocupar el servicio en las 21 estaciones de las Líneas 4 y 6 con el uso de la tarjeta de movilidad integrada.



María y Concepción coincidieron en que llegó el momento de modernizar el pago con el plástico y dejar atrás los boletos con cinta magnética.

“Está bien porque así ya uno invierte en la tarjeta y ya no tienes que estar comprando boletos”.



Adiós a los boletos. Hola tarjeta de movilidad, ya comenzó formalmente la transición en formas de pago en el Metro.