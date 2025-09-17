¡Atención! Seguirán las lluvias en CDMX, ¿a qué hora lloverá hoy?

GENERANDO AUDIO...

Lluvias en CDMX seguirán este miércoles. Foto: Cuartoscuro

Las lluvias en la Ciudad de México (CDMX) continuarán este miércoles 17 de septiembre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé que la precipitación más intensa ocurra entre las 17:00 y 18:00 horas, acompañada de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en la Zona del Valle de México.

Desde la madrugada de este miércoles se registró una llovizna, lo que ocasionó ajustes en el servicio de transporte público, entre ellos marcha lenta en algunas Líneas del Metro.

Precipitaciones registradas afectaron a las 16 alcaldías

El Gobierno de la capital mexicana, encabezado por Clara Brugada, informó que el martes 16 de septiembre se desplegó el operativo “Tlaloque” para atender los efectos de las lluvias que se presentaron en las 16 alcaldías.

El volumen acumulado de lluvias registrado en toda la capital durante este 16 de septiembre fue de 15.8 millones de metros cúbicos. El saldo reportado fue de 47 encharcamientos, 21 árboles caídos, afectaciones en viviendas, anegamiento de vialidades, desplome de una barda y dos cortocircuitos.

El volumen acumulado de precipitación en toda la capital alcanzó los 15.8 millones de metros cúbicos. Las estaciones pluviométricas con mayores registros fueron:

Villa Coapa (Tlalpan): 54 mm

San Pedro Mártir (Tlalpan): 44.75 mm

Planta Abasolo (Tlalpan): 42.25 mm

Lumbrera 5 Sem. Pro. Iztapalapa: 45.25 mm

El Molino (Iztapalapa): 31.5 mm

López Mateos (Venustiano Carranza): 36.25 mm

Deportiva (Iztacalco): 35.5 mm

Alcaldías más afectadas por las lluvias en CDMX

Iztapalapa : afectaciones en Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto y Pantitlán; ingreso de agua a inmuebles en colonias como Consejo Agrarista, La Turba y Unidades Habitacionales Mirasoles, Porvenir y Arboledas

: afectaciones en Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto y Pantitlán; ingreso de agua a inmuebles en colonias como Consejo Agrarista, La Turba y Unidades Habitacionales Mirasoles, Porvenir y Arboledas Tlalpan : encharcamientos en Periférico y Picacho-Ajusco, Acoxpa y Miramontes, además de domicilios afectados en Rinconada Coapa, Villa Coapa y Unidad Habitacional Bellas Artes

: encharcamientos en Periférico y Picacho-Ajusco, Acoxpa y Miramontes, además de domicilios afectados en Rinconada Coapa, Villa Coapa y Unidad Habitacional Bellas Artes Tláhuac : ingreso de agua en viviendas de la zona de Los Olivos

: ingreso de agua en viviendas de la zona de Los Olivos Coyoacán : encharcamientos en el estacionamiento del ISSSTE Adolfo López Mateos, en avenida Universidad

: encharcamientos en el estacionamiento del ISSSTE Adolfo López Mateos, en avenida Universidad Venustiano Carranza : calles inundadas en colonia Puebla, cerca de Viaducto

: calles inundadas en colonia Puebla, cerca de Viaducto Xochimilco: afectaciones en viviendas de San Bernardino

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) implementó la Alerta Roja ante el pronóstico de lluvias de entre los 50 y 70 mm en las demarcaciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco entre las 19:05 y 22:00 horas.

En tanto, la dependencia de Protección Civil capitalina activó la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta por lluvias de entre los 15 y 29 mm durante el mismo periodo de tiempo.

