GENERANDO AUDIO...

El incidente tuvo lugar en la puerta 8 de la Terminal 1 del AICM. Cuartoscuro

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue atropellado por un automovilista en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza. El conductor fue detenido por elementos policiales tras intentar darse a la fuga.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente tuvo lugar en la puerta 8 de la Terminal 1. El oficial realizaba labores de seguridad y control vial cuando pidió al conductor de un vehículo blanco que se retirara del área, ya que estaba prohibido estacionarse en esa zona.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El automovilista ignoró la indicación y, tras ser informado de que recibiría una infracción, aceleró y atropelló al agente. Compañeros del policía reaccionaron de inmediato, logrando detener al presunto responsable. El sujeto fue trasladado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al agente con traumatismo craneoencefálico superficial y contusiones diversas, por lo que no fue necesario su traslado hospitalario.

AICM confirma y colabora con autoridades

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que informó que el oficial recibió atención médica inmediata y reiteró su colaboración con las autoridades competentes para fortalecer la seguridad en las zonas de acceso vehicular.

El conductor continuó su marcha hasta la puerta 9, donde fue finalmente detenido con apoyo de personal de tránsito y policía auxiliar.

Este incidente se suma a otros percances recientes registrados en los accesos al aeropuerto, donde la autoridad reforzará los operativos viales para evitar accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]