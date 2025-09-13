Aumenta a 13 el número de muertos tras explosión de pipa en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Permanecen 40 personas hospitalizadas. Foto: Cuartoscuro

Aumenta a 13 el número de muertos tras la explosión de la pipa en Iztapalapa, informó la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México este sábado por la mañana.

En su actualización, la dependencia capitalina detalló que, al momento, se reportan 40 personas hospitalizadas y 30 más dadas de alta.

“Es importante precisar que la variación en el número total de víctimas se debe a la duplicidad de nombres, Se corroboró la identidad de personas qué ya habían sido registradas en más de una ocasión” Señaló la dependencia en su reporte anterior

Alicia Matías, entre los fallecidos

Alicia Matías Teodoro, la checadora de transporte público que salvó a su nieta de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, falleció este viernes 12 de septiembre a causa de las heridas en el hospital donde era atendida.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lamentó su fallecimiento, así como la reconoció por su acto de amor.

De la misma manera, a las familias de las víctimas y heridos, les recordó su apoyo y que su administración permanecerá cerca de ellos.

“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame. Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

