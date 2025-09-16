Aumenta a 17 el número de muertos por accidente en Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Cuartoscuro/especial

El número de víctimas mortales por el accidente en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, subió a 17 fallecidos, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en su corte de las 10:00 horas. Además, 35 personas permanecen hospitalizadas y otras 31 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

Esta mañana, el director del ISSSTE, Martí Batres, había informado que durante la madrugada de este martes murió un paciente que estaba internado en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”. El hombre había sido trasladado tras el accidente, pero perdió la vida al presentar falla orgánica múltiple.

Accidente en Puente de la Concordia deja saldo mortal

De acuerdo con las autoridades de salud, en total 83 personas fueron atendidas por el siniestro. La cifra de víctimas mortales se elevó tras la confirmación del deceso del paciente hospitalizado, lo que convierte este hecho en uno de los accidentes más graves ocurridos en la alcaldía Iztapalapa.

Atención médica a heridos

Los 35 lesionados que siguen hospitalizados se encuentran distribuidos en distintos centros de salud de la capital. La Secretaría de Salud de la CDMX aseguró que mantiene coordinación con el ISSSTE y hospitales locales para garantizar su atención.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que continuará actualizando la cifra de víctimas conforme se reciban nuevos reportes médicos. Asimismo, llamó a la población a mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales de información.