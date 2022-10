Alertan por incremento en la venta de este tipo de tortillas: las venden en tiendas y hasta farmacias

Industriales de la tortilla, que prevén que el precio por kilo pueda llegar hasta los 24 pesos, aseguraron que se ha incrementado la venta de las llamadas “tortillas piratas” en tiendas y hasta farmacias.

“No tienen marca, no tienen peso, no tienen nada, es una tortilla envuelta en una bolsa y en un papel y eso no nos dice absolutamente nada. Si no se vendiera, si no fuera un producto que se venda, entonces el mismo industrial lo dejaría”.

Blanca Estela Mejía, presidenta de la Red de Maíz.