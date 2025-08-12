GENERANDO AUDIO...

Si tu vehículo quedó bajo el agua por las lluvias, tu seguro y el Gobierno de la Ciudad de México pueden apoyarte. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), si tienes cobertura amplia, tu póliza incluye daños por fenómenos naturales como inundaciones, terremotos, huracanes, tornados o incendios.

Mientras que la cobertura limitada, aunque no cubra daños materiales, sí ampara siniestros ocasionados por huracanes, inundaciones y otros desastres naturales.

Si sólo cuentas con responsabilidad civil, no estás protegido contra daños por inundación y deberías cotizar al menos una cobertura limitada.

En la CDMX, la Ley de Establecimientos Mercantiles obliga a los estacionamientos públicos a contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza de hasta 679 mil pesos por vehículo; sin embargo, no todos incluyen inundaciones. Es importante verificarlo antes de dejar tu auto.

Apoyo del Gobierno capitalino

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recordó que, si tu auto está asegurado, el deducible será cubierto por la Ciudad de México en caso de daños por lluvias o inundaciones; es decir, que si tu seguro no cubre todo, el de la ciudad absorberá la diferencia.

“Cuando los vehículos tienen su seguro, ellos deben atenderlos y nosotros cubrimos el deducible. Lo que no cubran sus seguros, la Ciudad lo cubre”, dijo. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) es la encargada de gestionar este seguro, por lo que tendrías que acudir a calle Río de la Plata 48, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, o mandar un correo electrónico a secretario@sacmex.cdmx.gob.mx para conocer el trámite que tienes que hacer.

Recomendaciones de Condusef

Ponte a salvo y no intentes mover tu vehículo en medio de la inundación

Guarda tu póliza y el boleto de estacionamiento si aplica

Reporta cualquier anomalía de inmediato

Confirma qué tipo de cobertura tienes antes de la temporada de lluvias

