Autobús se incendió en el Centro Histórico. Foto: @Bomberos_CDMX

Un autobús de transporte público se incendió en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, en la esquina de 20 de noviembre y Callejón Flamencos. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), no se reportaron personas lesionadas.

Videos compartidos en redes sociales muestran al camión envuelto en llamas mientras seis elementos del cuerpo de Bomberos utilizaban tomas de agua de emergencia para sofocar el fuego.

Las imágenes también captaron el momento en que la columna de humo negro se elevaba sobre el Centro Histórico, lo que generó alarma entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Pasajeros lograron evacuar antes del incendio

El fuego comenzó en la parte baja del camión, específicamente en la zona del escape, lo que generó tensión entre transeúntes y personas en edificios cercanos.

Testigos aseguraron que en cuestión de segundos el motor comenzó a arder hasta envolver a toda la unidad. Los pasajeros que iban a bordo lograron descender a tiempo y el conductor avanzó algunos metros para alejar el vehículo de un banco, evitando daños mayores.

De acuerdo con las cámaras del C5, cerca de 50 personas se acercaron al lugar para apoyar a los pasajeros que lograron descender antes de que las llamas consumieran por completo la unidad.

Algunos testigos auxiliaron a los usuarios con agua y extintores en lo que llegaban los equipos de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas y confirmaron que el autobús quedó totalmente calcinado.

Autoridades descartan lesionados en el Centro Histórico

La SGIRPC confirmó que no hubo personas heridas en este siniestro.

Los servicios de emergencia atendieron la zona y recomendaron usar Isabel La Católica como alternativa vial mientras se controlaba la situación.

La unidad quedó consumida por completo y autoridades capitalinas ya investigan las causas del incendio.

