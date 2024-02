¡Adopta, no compres animales de compañía! Autoridades piden tomar en cuenta las necesidades de las mascotas

Sedema pide esto para los animales de compañía. FOTO: Getty Images

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) pide a la población evitar regalar o comprar animales de compañía, invita a adoptar a perros y gatos en instituciones de tutela responsable.

Recuerda que estos animales son reconocidos en Constitución política de la Ciudad de México como seres sintientes.

En el artículo 13 de dicha Constitución se establecen sus cinco libertades:

Libre de hambre y sed

Libre de incomodidad

Libre de dolor y sufrimiento

Libre de enfermedad

Libre de expresar su comportamiento natural

¡No regales u obsequies animales de compañía!

Si en algún momento pensaste en regalar y obsequiar una mascota, la Sedema te pide que tomes en cuenta el tener un “lomito” o un “michi”, es una responsabilidad y compromiso que se adquiere durante toda la esperanza de vida del animal, que normalmente oscila entre los 10 y 18 años.

Requieren de cuidados atenciones para garantizar su bienestar en todo momento.

En ningún momento, los animales deben ser parte de una compra compulsiva. El tener un perro o gato en casa debe ser parte de un consenso familiar, situación que se verá reflejada en la economía del hogar.

Ver más 🚨Evitemos que muchos perros 🐕 y gatos 🐈‍⬛sean abandonados en una azotea de una casa o en la calle después de ser regalados 🎁 en Navidad 🎄, Año Nuevo 🥂 o Día de Reyes👑. #NoSonJuguetes🐶🐱❌ #AdoptaNoCompres pic.twitter.com/3hci1Kb7QX — PAOT (@PAOTmx) January 4, 2024

Un niño o niña no puede ser el responsable de un animal, en todo momento un adulto es el que debe estar atento de las necesidades de la mascota.

Un punto importante es que el alimento debe ser acorde a la especie, talla y edad del animal de compañía.

Mascotas siempre limpias

La higiene, al igual que en los humanos, es siempre necesaria con tus amigos peludos, por eso se debe procurar su baño, cepillado, corte de uñas y la limpieza de las instalaciones donde se desplazan y conviven día a día.

Es de suma importancia limpiar sus heces y orina de manera inmediata, así se evita la contaminación ambiental y la transmisión de enfermedades.

No tengas una especie que no se pueda desarrollar y vivir plenamente en un espacio que no sea acorde, debes considerar su talla para que pueda realizar sus propias actividades.

¿Si tienes una mascota, cuál es la garantía mínima de cuidado médico que se sugiere?

Siempre debe poder tener acceso a tener una atención médico veterinaria

Debe tener sus vacunas al día

Se debe desparasitar

Tener acceso a la esterilización

Es necesario considerar que, a un animal de compañía, se les debe dedicar tiempo diariamente para realizar ejercicios y jugar con humanos o animales de su misma especie.

Si ya cuentas con una mascota, puedes apoyarte con las campañas de esterilización, vacunación y desparasitación que la Agencia de Atención Animal de la ciudad de México (Agatan) implemente, por lo que es importante ingresarla al Registro Único de Animales de Compañía (RUAC).