¡Sin que te multen! ¿Qué autos no salen el viernes 31 de mayo por doble Hoy No Circula?

Aplican doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex, Foto: Cuartoscuro

La CAMe informó que se activó el doble Hoy No Circula debido a la contingencia ambiental en CDMX y Edomex. ¿Qué autos no salen este viernes 31 de mayo? En Unotv.com te lo compartimos.

¿Qué autos no salen este viernes 31 de mayo por doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) señaló que los autos que no deben salir el viernes 31 de mayo debido al doble Hoy No Circula son:

Vehículos con holograma 0 y 00 con engomado azul y terminación de placa 0 y 9

con engomado azul y terminación de placa Autos particulares con holograma 1 y terminación de placa 0, 1, 3, 5, 7 y 9

y terminación de placa Coches con holograma 2 sin permisos para circular sin placas, así como antiguos , demostración, pase turístico y placas foráneas

sin permisos para circular sin placas, así como , demostración, pase turístico y Taxis de la CDMX con holograma 2, holograma 1 con terminación de placa 0, 1, 3, 5, 7 y 9, así como holograma 0 y 00 con terminación de placa 0 y 9

Ver más #ComunicadoCAMe | 20:00h

📢Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ver más información en https://t.co/6usCg6j2YQ pic.twitter.com/vyYV9gBJ8U — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 31, 2024

La medida de restricción se aplica en la Ciudad de México y el Estado de México en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos quedan exentos del doble Hoy No Circula el viernes 31 de mayo en CDMX y Edomex?

Por otro lado, los coches que sí pueden circular el viernes 24 de mayo en el Valle de México, de acuerdo con la Came, son:

Vehículos con holograma 0 y 00 con terminación de placa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

con terminación de placa Autos particulares con holograma 1 y terminación de placa 2, 4, 6 y 8

y terminación de placa Motocicletas

Vehículos con placas para personas con discapacidad

para personas con Coches eléctricos o híbridos con matrícula ecológica u holograma de tipo exento

o con matrícula ecológica u Ambulancias, servicios funerarios, así como equipos de emergencia

En la Ciudad de México y el Estado de México no se aplica el Doble Hoy No Circula para este tipo de autos, por lo que pueden circular sin ningún problema.

¿Qué hacer ante una contingencia ambiental?

Ante una contingencia ambiental, de acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, es importante:

No salir de casa

Limitar la actividad al aire libre

Tomar agua

Usar el transporte público

No quemar basura

Acudir al médico en caso de ser necesario

Proteger a grupos vulnerables: niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios

Las contingencias ambientales pueden ser graves, pero hay acciones que puedes hacer para que te protejas a ti mismo y a tu familia.