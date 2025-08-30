Auxilio Escolar en CDMX:  725 incidentes atendidos en 421 planteles

GENERANDO AUDIO...

Programa Auxilio Escolar. Foto: Gobierno CDMX.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este sábado en la alcaldía Venustiano Carranza el operativo Regreso a Clases Seguro 2025.

El evento se realizó en la Escuela Secundaria Nocturna “Juan Crsóstomo Bonilla” con la participación de la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez; el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la capital, Pablo Yanes Rizo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, entre otros.

Auxilio Escolar en CDMX: balance del programa

El subsecretario de Territorios de Paz e Igualdad Social, José Antonio Jiménez, dio a conocer el balance del programa Auxilio Escolar, destinado a mejorar la seguridad y el bienestar de estudiantes de secundaria y educación media superior en planteles públicos de la capital

El funcionario precisó que actualmente atiende a un total de 421 escuelas de las 16 alcaldías: 251 secundarias y 166 de nivel media superior.

Desde su implementación, dijo, han transcurrido 92 días, con un total de 27 mil 745 jornadas, en las que se han reportado 725 incidencias, de las que 405 corresponden a peleas y riñas, las cuales fueron atendidas por los auxiliares escolares. Dicha cifra, indicó, representa el 55.86% de los casos.

Incidencias por mes: marzo con más reportes

El informe detalló que marzo fue el mes con mayor número de reportes, con 230 incidencias. En contraste, en junio se contabilizaron 94 casos, lo que representó una disminución de 59.13% respecto al mes con más registros.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]