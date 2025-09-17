GENERANDO AUDIO...

Labores de reparación en socavón de Iztapalapa. Foto: SEGIAGUA

Los trabajos para reparar el socavón de la colonia Renovación, en Iztapalapa, registran un avance del 70 % en la instalación de la estructura metálica que permitirá estabilizar el terreno y evitar nuevos desgajamientos, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

El titular de la dependencia, Mario Esparza, detalló este 16 de septiembre que las paredes internas del socavón ya fueron estabilizadas con acero para frenar su crecimiento y se rellenó la parte posterior para dar firmeza. “Posterior a esto, se continuará con la limpieza para sacar todo el material que cayó dentro del socavón y tener el espacio para poner la tubería de agua nueva de concreto”, señaló.

La SEGIAGUA explicó que en los últimos dos días se han colocado 18 tablestacas de seis metros con placas de tres cuartos de pulgada y vigas de 12×8 metros. Además, se rellenó el espacio entre el ademe y el terreno natural con mil 230 costaleras y se instaló un bypass que mantiene el flujo del drenaje.

Una vez asegurado el terreno, se reemplazará la tubería de concreto reforzado de 2.44 metros de diámetro en un tramo de aproximadamente 12 metros, para lo cual se realizaron estudios topográficos y de videoinspección. También se construirá un pozo-caja para unir la nueva tubería con el colector existente.

En la zona trabajan de forma ininterrumpida dos excavadoras 320, una excavadora de brazo largo, una grúa Hércules de 70 toneladas, una grúa de 10 toneladas y más de 50 trabajadores. Las labores continúan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La dependencia reiteró el llamado a la población a mantenerse fuera del perímetro del socavón y a seguir las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes.