Bacheo en CDMX: ¿qué avenidas estarán cerradas esta noche?

Desde hace un par de días, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), arrancó el Programa Integral de Bacheo Nocturno, el objetivo es reparar mil kilómetros de vialidades en 100 días consecutivos, atendiendo un promedio de 10 kilómetros por noche.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, explicó que los trabajos se realizan por la noche para reducir el impacto en la movilidad.

“De día sería imposible intervenir estas grandes avenidas por la magnitud del tránsito”, aseguró la mandataria capitalina.

¿En qué vialidades ya realizaron el bacheo en CDMX?

Cabe mencionar que el Programa Integral de Bacheo Nocturno inició el pasado 19 de agosto, con trabajos sobre Eje 3 Oriente. Posteriormente, el miércoles 20 de agosto, los trabajos continuaron en Avenida de los Insurgentes.

Programa Integral de Bacheo Nocturno en CDMX: cierre de este jueves 21 de agosto

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), para este jueves 21 de agosto los trabajos se concentrarán en José Loreto Fabela.

Asimismo, las autoridades señalan que se contempla el cierre de carriles en ambos sentidos, de avenida Oceanía a Eje 6 Norte, en un horario de 22:00 a 05:00 horas.

Calendario de cierres del programa de bacheo

El calendario de actividades publicado por la Sobse contempla cierres hasta el próximo 2 de septiembre:

22 de agosto: Eje 2 Oriente, primero sur-norte (22:00 a 02:00) y después norte-sur (02:00 a 05:00)

23 de agosto: Canal de Apatlaco, con cierre en ambos sentidos, de Galeana a Literatos

24 de agosto: Canal de Tezontle, primero poniente-oriente (22:00 a 02:00) y luego oriente-poniente (02:00 a 05:00)

25 de agosto: Periférico, ambos sentidos, de Paseo de la Reforma a Cafetales

26 de agosto: Eje 4 Oriente

27 de agosto: Eje 5 Norte

28 de agosto: Eje 1 Sur

29 de agosto: Paseo de la Reforma

30 de agosto: Avenida Oceanía

31 de agosto: Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa

1 de septiembre: Canal de Tezontle

2 de septiembre: Viaducto Miguel Alemán, Río Becerra y Río de la Piedad

La Sobse detalló que en los próximos días dará información más precisa sobre los cierres programados del 26 de agosto al 2 de septiembre.

Meta del programa

Con este plan de mantenimiento, el Gobierno de CDMX busca rehabilitar las 217 vialidades primarias de la ciudad, que, en conjunto, suman más de mil kilómetros lineales. Las calles secundarias serán atendidas por cada alcaldía.

Ante las obras, se pide que los automovilistas tomen precauciones y estén atentos a los avisos de las autoridades.

